巴黎奧運衝浪「神照」曝光！男子漂浮在海上 網路瘋傳：經典之作
巴黎奧運衝浪賽持續在大溪地進行，近期出現一張網路瘋傳的經典照片，巴西選手Gabriel Medina有如克服地心引力，與衝浪板漂浮空中，使他獲得超人稱號。Gabriel Medina昨（30）日在衝浪賽第3輪對上日本選手五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi），他繳出9.9分打破奧運衝浪比賽的單趟最高分紀錄，這也是他當天最高得分，不過法新社攝影記者Jerome Brouillet也很厲害，拍下他得知分數的那一瞬間，被多家媒體稱為今年巴黎奧運的經典照片。照片中Medina有如漂浮空中，他一手指向空中，衝浪板在他身旁直立著，十分經典。
記者吳政紘/綜合報導
Gabriel Medina奪金熱門 一張神照讓他紅了
巴黎奧運今年新增衝浪項目，主辦單位選擇了距離巴黎約15000公里的大溪地傳奇衝浪聖地進行比賽，更創下了距離主辦城市最遠的比賽場館的記錄，主辦單位也包了一艘遊艇，成為「移動版」選手村。
本屆奧運衝浪比賽中分為男子組與女子組，各有24名選手參加比賽，比起上屆多出8個名額。奧運選擇的是速度更快、機動性更強的短版作為比賽，評審將根據技巧、速度、流暢度等標準進行評分。
只見Gabriel Medina乘著浪板，穿越數公尺高的浪管，雙手高舉10根手指頭，向裁判爭取10分滿分，最後縱身一躍，跳向空中結束這趟衝浪。
巴黎奧運官網的攝影記者Morgan Maassen也拍下了不同角度的照片。官網的標題稱「Medina與大地之母創作了這張奧運照片」，也見證這美好的一刻。
Medina曾拿下3屆衝浪世界冠軍，這次巴黎奧運也是奪牌熱門人選。不過無論奪牌與否，這張在預賽拍下的照片，已經使他成為社群媒體上的冠軍。這張照片在推特、IG甚至其他社群媒體都瘋傳。
根據奧運官網報導，30歲的Medina受訪表示：「抓住一個好浪的感覺真是太棒了，我幾乎得到10分，我真的很高興，能在奧運比賽有這樣的浪，那就好像美夢成真一樣。」