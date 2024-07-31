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夏克立傳腰傷出院急著約！要幫傭「滑進飯店」　抱怨黃嘉千不簽字

▲女幫傭控訴，夏克立動腰部手術才剛出院，便傳訊息要她一起「抱睡」，叮嚀進飯店時小心媒體，還抱怨黃嘉千不簽字離婚。（圖／記者陳明中攝）
▲女幫傭控訴，夏克立動腰部手術才剛出院，便傳訊息要她一起「抱睡」，叮嚀進飯店時小心媒體，還抱怨黃嘉千不簽字離婚。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

黃嘉千、夏克立16年婚姻起因家暴疑雲而破局，男方自始至終主張不存在施暴的事實，雙方各說各話，官司纏訟1年多，女方6月初取得士林地方法院核發的保護令。怎料，今（31）日爆出案外案，夏克立被女幫傭指控，曾經兩度傳露骨訊息要求「抱睡」，還要女方到飯店時避開媒體，甚至抱怨黃嘉千不簽字離婚，對於爆料，夏克立駁斥：「帳號被駭客入侵。」

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據《鏡週刊》報導，女幫傭公開對話紀錄截圖，控訴夏克立9年前傳臉書私訊給她，提出來飯店「cuddle（親密的擁抱）」的邀約，今年年中，夏克立腰部舊疾復發，剛動完手術，她某天突然收到對方訊息，稱如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，夏克立還笑說自己的背不好，要女幫傭下手輕一點，最後附上笑到流淚的表情符號，並附上他躺在病床上背對鏡頭的照片。

▲曾經在家中幫傭的女移工，看不下去夏克立的所做所為，挺身揭發被對方兩度性騷擾。（圖／Chris Downs臉書）
▲曾經在夏家幫傭的女移工，看不下去夏克立的所做所為，決定鼓起勇氣，揭發被對方兩度性騷擾。（圖／Chris Downs臉書）
要求幫傭偷偷進飯店房間　怨黃嘉千不簽離婚協議書

此外，私訊內容中，夏克立提醒女幫傭到飯店房間時，必須悄悄地「滑進去」，因為媒體都在跟拍他，甚至跟女幫傭說因為跟黃嘉千還沒簽離婚協議書，所以一切都要低調，也向女幫傭抱怨黃嘉千一定不肯簽字，非要鬧得滿城風雨才肯罷休云云。

據《TVBS新聞網》報導，針對女幫傭爆料，夏克立全盤否認，反駁自己的臉書帳號的確遭到駭客入侵，駭客還威脅他，且許多女性朋友也傳訊息通知他，有人冒充夏克立聯絡她們，除了勾搭之外還有求婚，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」

▲曾經在家中幫傭的女移工，看不下去夏克立的所做所為，挺身揭發被對方兩度性騷擾。（圖／Chris Downs臉書）
▲▼夏克立（上圖）、黃嘉千對離婚和家暴官司各自表述，讓外界霧裡看花。（圖／Chris Downs臉書、NOWnews資料照）
▲黃嘉千不願說明和夏克立離婚原因。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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