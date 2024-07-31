夏克立傳腰傷出院急著約！要幫傭「滑進飯店」 抱怨黃嘉千不簽字
黃嘉千、夏克立16年婚姻起因家暴疑雲而破局，男方自始至終主張不存在施暴的事實，雙方各說各話，官司纏訟1年多，女方6月初取得士林地方法院核發的保護令。怎料，今（31）日爆出案外案，夏克立被女幫傭指控，曾經兩度傳露骨訊息要求「抱睡」，還要女方到飯店時避開媒體，甚至抱怨黃嘉千不簽字離婚，對於爆料，夏克立駁斥：「帳號被駭客入侵。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，女幫傭公開對話紀錄截圖，控訴夏克立9年前傳臉書私訊給她，提出來飯店「cuddle（親密的擁抱）」的邀約，今年年中，夏克立腰部舊疾復發，剛動完手術，她某天突然收到對方訊息，稱如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，夏克立還笑說自己的背不好，要女幫傭下手輕一點，最後附上笑到流淚的表情符號，並附上他躺在病床上背對鏡頭的照片。
要求幫傭偷偷進飯店房間 怨黃嘉千不簽離婚協議書
此外，私訊內容中，夏克立提醒女幫傭到飯店房間時，必須悄悄地「滑進去」，因為媒體都在跟拍他，甚至跟女幫傭說因為跟黃嘉千還沒簽離婚協議書，所以一切都要低調，也向女幫傭抱怨黃嘉千一定不肯簽字，非要鬧得滿城風雨才肯罷休云云。
據《TVBS新聞網》報導，針對女幫傭爆料，夏克立全盤否認，反駁自己的臉書帳號的確遭到駭客入侵，駭客還威脅他，且許多女性朋友也傳訊息通知他，有人冒充夏克立聯絡她們，除了勾搭之外還有求婚，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」
※【NOWnews 今日新聞
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