日本央行公布利率決策前！日圓升至152價位 換匯更貴見0.2195元
日本央行公布利率決策前，市場預期可能升息，加上美元衝高後拉回，日圓兌美元也從155升至152價位，相對新台幣兌美元今（31）日早盤開升後又回貶至32.902元，也使得日圓換匯價又更貴，快見「0.22」字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤升至0.2195元，若與7月11日低點0.2046元相較，換新台幣5萬元，就少換1萬6589元。
記者顏真真／台北報導
日本央行將於今日公布利率決策，目前3家日本媒體預估，日本利率可能由現行0至0.1%升息15個基本點至0.25%、購債規模在2個月內減半。由於日圓是全球套利交易重要貨幣，市場也緊盯日本央行利率決策結果。
不過，日本利率決策還沒出爐，日圓兌美元已從前一交易日的155.215元回升至152價位，今日早盤來到152.117兌1美元，目前在152.41附近震盪。
相較日圓大幅走揚，新台幣兌美元今日早盤以32.82元、升值2.6分開出後，在台股走跌之下，新台幣兌美元隨後也翻貶， 並下探32.902元，貶值5.6分，目前在32.9元震盪整理。
也由於日圓大升、新台幣回貶，日圓兌新台幣換匯價也更貴了，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度見0.2195元，若與7月11日新低價0.2046元相較，換新台幣5萬元，當時可以換到24萬4379日幣，現在只能換到22萬7790日幣，少換1萬6589日幣。