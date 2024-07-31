「國民ETF」00878將公告Q3配息 加碼？台股回檔先撿便宜
擁有132萬投資人的00878即將於7月底進行評價，預計這2日官方就會公告第三季預估配息金額，00878過去四季以來，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年五月的0.51元，不僅看起來似乎有節節高升的趨勢，平均5.5天就完成填息的完美紀錄，就有網友猜測此次可能會再加碼，這幾日18萬人的00878討論社團已經炸鍋，目前00878不到23元，有網友就趁台股回檔先布局。
記者許家禎／台北報導
儘管今年高股息ETF鬧得沸沸揚揚，百萬00878鐵粉們還是忠心力挺，法人分析，00878的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878追蹤的是MSCI編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業，00878有金融、電子、傳產，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。
另外投資人喜愛00878的最大原因，主要是00878特別篩選大市值、過去三年EPS和ESG表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明00878的實力。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。