巴黎奧運比起3年前「全國氛圍差很多」？全場點關鍵因素：超有感
巴黎奧運仍在火熱進行，許多中華隊好手也持續在場上奮鬥，目前賽程已進入第5天。就有一名網友好奇，為何台灣對這屆巴黎奧運和2021年東京奧運關注度差這麼多？對此，有人分析出5大因素，其中讓眾人最有感的就是時差問題，直言「今年的奧運比賽時間很多都是在台灣時間的凌晨，自然關注度不高。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在Dcard發文，他以「今年氛圍跟三年前差很多」為題，表示3年前東京奧運比賽時，許多人為選手們吶喊叫陣，當時拿了一堆獎牌，媒體大幅報導，網友們也自信爆棚。但相比今年，選手們的成績還出不來，每個人喊著雖敗猶榮，但當年氣勢已消退不少，讓他坦言仍要面對體育投入不足的現實，否則一時的高峰也無法長久。
貼文一出，有網友分析，這次奧運有5大因素影響整體氛圍，第一是3年前恰逢台灣疫情大爆發，民眾都在家看奧運，但如今解封後，幾乎人人都出國，造成全民關注度不夠；第二是目前中華隊獎牌尚未入袋，且颱風剛過境，民生問題還在解決，民眾沒有餘力看奧運。
第三則是中華隊籤運太差，上屆奧運大多都在決賽或4強才遇到神一般的對手，輸了保底還有銀牌或銅牌，但這次雙方卻提早在8強或16強相見，早早就在賽場上決勝負；第四是台灣擅長的項目都還在後面，有機會奪牌的項目還在比小組賽甚至還沒比，要等一個禮拜後才能知道台灣是強是弱。
最後，也是最多人有感的一點，就是「時差問題」。與東京奧運不同，巴黎奧運比賽時間多在半夜，導致即時觀賽的民眾少很多，「時差是很重要的因素，誰沒事每天半夜看比賽」、「今年的奧運比賽時間很多都是在台灣時間的凌晨，自然關注度不高」。