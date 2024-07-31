雜物堆到天花板！高雄「米奇屋」深夜惡火 女屋主躲浴室送醫不治
昨（30）日晚間9時許，高雄三民區建武路一間公寓4樓發生火警，林姓女屋主（68歲）受困屋內，警消獲報後立刻趕往救援，但是屋內滿是雜物，甚至堆放到「天花板」，增加救援難度，消防人員花了34分鐘才得以入內搜索，並救出困在廁所內的林女，不過救出後已失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治。
記者孫唯容/綜合報導
昨天晚間9時許，高雄市消防局獲報三民區建武路某公寓發生火警，警消人員獲報趕抵現場，不過由於該處堆放許多雜物，警消只能在門外一邊灑水灌救，同時清除雜物設法搜救，直到34分鐘後消防人員才得以入內搜索，最終在廁所發現獨居的林女，不過她疑似吸入過多濃煙，失去生命跡象，緊急送醫最終不治。
消防局指出，當時屋裡正在煮東西，不過確切起火原因仍待釐清，而目前警方已報請檢方相驗，以釐清詳細死因。
高市消防第二大隊第一中隊大昌分隊長謝麟隆表示，若不慎發生火警，要選擇適當隔絕火勢的防火門，或是可隔絕1小時防火時效的空間避難。
此外，由於網傳浴室有水，火災可以躲進去的傳言，對此，「內政部消防署消防防災館」網站也闢謠，由於火場中危害因子為濃煙、高溫及火，而浴室的天花板和門大多為塑膠材質，不耐高溫且會變形，且浴室門下方的通風百葉無法有效阻絕濃煙，且排水孔下方設有「存水彎」，為利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以不會有新鮮空氣流入浴室內，且浴室多無對外窗，無法呼叫求救，不容易被消防員發現。