奧運男足8強出爐！日本細谷真大進球3連勝晉級　下一戰將對西班牙

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B組在小組賽第二場結束後，4隊都拿下3分積分，因此最後一輪的小組賽將決定誰能晉級8強，最終阿根廷2:0擊敗烏克蘭，摩洛哥3:0擊敗伊拉克，兩隊同為6分積分，摩洛哥以淨勝球優勢拿下小組第一，而阿根廷則是小組第二。
A組賽前美國和紐西蘭同為3分積分，最後一輪將上演晉級生死戰，最終法國3:0擊敗紐西蘭以小組第一晉級8強，而美國3:0擊敗幾內亞以小組第二晉級，紐西蘭排名小組第三無緣晉級，C組西班牙在第二場結束後就確定晉級，最後一場以1:2不敵埃及，以小組第二晉級，埃及則是拿下小組第一。
D組日本1:0擊敗以色列，小組賽豪取3連勝晉級8強，巴拉圭1:0擊敗馬利，以D組第二晉級8強，8強賽將在本週五晚間9點開踢，首場比賽將由摩洛哥對上美國。
日本隊下一戰將對上西班牙，「無敵艦隊」很難打破，但日本隊目標睽違56年的獎牌，日媒報導，之前有球隊小組賽3勝，並且都讓對手「剋蛋」，有2次金牌1次銅牌，日本隊很有機會也有獎牌進帳。
2024巴黎奧運男足8強賽程表：
8月2日
時間 出賽國家
19:00 美國VS摩洛哥
23:00 日本VS西班牙
8月3日
時間 出賽國家
01:00 埃及VS巴拉圭
03:00 法國VS阿根廷
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