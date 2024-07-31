台灣歷史第一個奧運金牌！跆拳道為何沒落了　眾戳關鍵：還變難看

奧運男足8強出爐！日本細谷真大進球3連勝晉級　下一戰將對西班牙

▲日本在這次預賽全勝，今（31）日利用細谷真大射門成功，再度以1:0擊敗以色列，小組賽豪取3連勝晉級8強，巴拉圭1:0擊敗馬利，以D組第二晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本在這次預賽全勝，今（31）日利用細谷真大射門成功，再度以1:0擊敗以色列，小組賽豪取3連勝晉級8強，巴拉圭1:0擊敗馬利，以D組第二晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運男足項目，昨（30）日進行小組賽最後一天賽程，賽前4隊同為3分積分的B組，最終由摩洛哥和阿根廷晉級8強，而日本在小組賽豪取3連勝，以D組首名晉級8強，A組則是由地主法國和美國晉級8強，C組方面，埃及力壓西班牙以小組第一晉級，而8強賽將上演阿根廷對上法國的「強權對決」。日本在這次預賽全勝，今（31）日利用細谷真大射門成功，再度以1:0擊敗以色列，小組賽豪取3連勝晉級8強，巴拉圭1:0擊敗馬利，以D組第二晉級8強，8強賽將在本週五晚間9點開踢，首場比賽將由摩洛哥對上美國。

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日本隊奧運求金牌熱門　銅牌有望

B組在小組賽第二場結束後，4隊都拿下3分積分，因此最後一輪的小組賽將決定誰能晉級8強，最終阿根廷2:0擊敗烏克蘭，摩洛哥3:0擊敗伊拉克，兩隊同為6分積分，摩洛哥以淨勝球優勢拿下小組第一，而阿根廷則是小組第二。

A組賽前美國和紐西蘭同為3分積分，最後一輪將上演晉級生死戰，最終法國3:0擊敗紐西蘭以小組第一晉級8強，而美國3:0擊敗幾內亞以小組第二晉級，紐西蘭排名小組第三無緣晉級，C組西班牙在第二場結束後就確定晉級，最後一場以1:2不敵埃及，以小組第二晉級，埃及則是拿下小組第一。

D組日本1:0擊敗以色列，小組賽豪取3連勝晉級8強，巴拉圭1:0擊敗馬利，以D組第二晉級8強，8強賽將在本週五晚間9點開踢，首場比賽將由摩洛哥對上美國。

日本隊下一戰將對上西班牙，「無敵艦隊」很難打破，但日本隊目標睽違56年的獎牌，日媒報導，之前有球隊小組賽3勝，並且都讓對手「剋蛋」，有2次金牌1次銅牌，日本隊很有機會也有獎牌進帳。


▲2024巴黎奧運足球項目，日本男足今（25)日凌晨出賽面對南美強權巴拉圭，結果日本隊小試身手，靠著除了效力荷甲鹿特丹斯巴達的前鋒齊藤光毅、中場三戶舜介發威，其中三戶舜介可說是球隊的靈魂，不但先進2球，加上賽事拉開後，山本理仁也進球，賽事尾段藤尾翔太進2球，最後以5:0大勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運足球項目，日本男足首場面對南美強權巴拉圭，結果日本隊小試身手，靠著除了效力荷甲鹿特丹斯巴達的前鋒齊藤光毅、中場三戶舜介發威，其中三戶舜介可說是球隊的靈魂，不但先進2球，加上賽事拉開後，山本理仁也進球，賽事尾段藤尾翔太進2球，最後以5:0大勝。（圖／美聯社／達志影像）
2024巴黎奧運男足8強賽程表：

8月2日

時間　 出賽國家

19:00   美國VS摩洛哥

23:00 日本VS西班牙

8月3日

時間　 出賽國家

01:00   埃及VS巴拉圭

03:00  法國VS阿根廷


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