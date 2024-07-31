今日廣場》陳國庸／台南治水不利？我看到的不是這樣！

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黃偉哲市長上任後就很關心大北門地區淹水的問題，這幾年來一直都有在幫新圍抽水站的抽水機組更新，也有增加抽水機數量。這次颱風大雨，水利局長也很幫忙，很快就調到抽水機來支援。
想起2016年中度颱風「梅姬」來襲時，我們北門沿海地區遭到了嚴重的積水，有些地區甚至水深及腰了，那時在我們錦湖里更是連續淹大水3天，里民完全沒辦法上班上課，對居民生活造成嚴重影響。相比之下，這次的凱米颱風，政府在做的這些抽水站、滯洪池和排水工程，颱風天讓我們里民們都體會到功效，因為有它們日夜不停的運作下，我們可以免受驚擾，這讓我們更加珍惜這次平安無事的結果。
這次台南市政府動用了4台移動式抽水機來協助我們退水，這些抽水機發揮了巨大的作用。由於舊渡仔頭天兵天將廟這裡位於八掌溪的下游位置，有了這些每秒可抽一噸水、高效能的抽水機，迅速將積水排除，使得這次錦湖里完全沒有發生淹水情況，而且在我們堤外道路的部分也保持的很好。當八掌溪溢堤時，水一直從鹽水那裡淹過來，所以那邊受災比較嚴重，但北門區相對來說較為平安，這充分顯示出市府建設的功效。過去的淹水的現象都沒有再發生，這就是良好的建設發揮功效，所以我們北門完全沒什麼事。
真心感恩市府水利局的工作人員，他們實在是很辛苦，和所有自主救災人員都一起留守在現場確認，直到半夜兩點多才離開。真的是很感謝有偉哲市長和水利局長，一直都很關心大北門的水情，身為里，本人未來也會無條件支持政府對溪北地區的建設，這些建設可能平時看不到它的作用，但等到它發揮成效時，的確能拯救無數家園免於受難。
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