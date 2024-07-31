來當料理鼠王？大雨逼出巴黎600萬老鼠　英記者驚：跟貓一樣大

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報導稱，大雨不僅將開幕式淋得濕透，更將「如貓一般大小」的老鼠從下水道逼到街道上，不論是在餐廳、酒吧，都「鼠滿為患」，不僅嚇到了從世界各地前來觀看體育賽事的觀眾，老鼠也會對人們的健康造成威脅，其尿液中的細菌會引起病症，進而引發傳染病或是造成內臟損傷。
《每日星報》記者透露，自己在巴黎第12區的貝爾西（Bercy）用晚餐時，突然聽到外面的木叢中有沙沙聲，接著一隻老鼠從樹叢中直直向他跑來，「牠很大，像貓一樣大」。
記者描述當時情景，老鼠當時正在尋找食物，根本不關心一旁用餐的客人，後續牠的「同伴」出現，而當地人對他們「毫不在意」。
報導中有另外一名老鼠受害者，他表示，當時一行人正在沙灘排球場附近的酒吧喝酒，「我的朋友低頭一看，發現距離腳邊1英吋（2.54公分）的地方有1隻老鼠，那隻老鼠一點也不怕人，服務員當場就趕走老鼠，但我們離開時，仍看到那隻老鼠在閒晃。」
近來在網路上也瘋傳老鼠出沒巴黎街頭的影片，其中一段影片是老鼠從街道上的排水孔蓋竄出，從原先的2隻，變成一排，從排水孔的縫隙探頭。有網友打趣的表示，這些老鼠是要來幫奧運選手準備餐點的。
報導指出，巴黎是世界上老鼠數量最多的城市之一，且老鼠數量遠遠超過巴黎220萬居民的兩倍。針對鼠輩橫行，巴黎奧運主辦方事前就已規劃如何防範老鼠，包括在設計場館時就納入除鼠專家，後續也對場館深度清潔，清除吸引害蟲的食物及垃圾，針對鼠輩大量出沒的地點，如艾非爾鐵塔附近的公園及羅浮宮花園，巴黎政府也設置捕鼠器及進行化學除蟲措施。
在奧運開始之前，負責垃圾處理的巴黎副市長吉由（Antoine Guillou）表示，一點也不擔心巴黎再度「鼠滿為患」，「我們有一些（老鼠），但我們解決牠們了」。另一名副市長柏克絲（Anne-Claire Boux）則表示，不希望完全消滅老鼠，因為老鼠對於維護下水道的環境，能發揮一定作用，因此現在的重點是把他們趕回下水道。
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