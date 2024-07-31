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奧運球評說「1大陸用語」遭青鳥出征　他打臉：綠營這幾人都說過

▲「政客爽」發文指出，蔡英文曾經說過「高質量的台灣製造」。圖為前總統蔡英文去年10月10日發表國慶演說。（圖／總統府提供）
▲「政客爽」發文指出，蔡英文曾經說過「高質量的台灣製造」。圖為前總統蔡英文去年10月10日發表國慶演說。（圖／總統府提供）

記者王德蓉／綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼的進行當中，不過本屆有奧運球評因為大量使用「質量」一詞，被認為是大陸用語而遭出征。對此，臉書粉專「政客爽」就發文盤點幾位民進黨政治人物也曾說過「質量」一詞，質疑「奇怪欸，以上這些人講的時候，怎麼就沒人敢出征？」

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「政客爽」30日在臉書發文附圖提到，青鳥痛批奧運轉播講中國大陸用語，且講兩岸而不講兩國，甚至批評應該講台灣隊、而非中華隊，留言出征轉播團隊，「主播到底什麼時候才能不講『質量』？物理老師真的會氣哭！」、「球評可不可以不要用『質量』這個詞？是品質、是品質！」

對此，「政客爽」狠酸「快笑死，有夠幼稚」，關於所謂中國大陸用語「質量」，鄭文燦曾經說過：「我在市長任內，擴大服務質量」；蔡英文曾經說過：「高質量的台灣製造」；林佳龍曾經說過：「來培訓更高質量的駕駛」；陳其邁曾經說過：「應該要看政策的質量」。

政客爽質疑，「奇怪欸，以上這些人講的時候，怎麼就沒人敢出征？」所謂青鳥說「兩國不是兩岸」，「啊這麼愛靠邀應該去出征民進黨政府啊，憲法到現在執政三任總統了還沒修，快去鬼叫廢掉陸委會啊，還是你們這群人不知道有『大陸委員會』的存在？另外，中華隊也不能接受，就叫賴清德趕快獨立建國，不要在那裝神弄鬼，中華民國一天沒有消失，都會有中華隊。」


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