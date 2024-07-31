《死侍與金鋼狼》紅黃配！穿這兩色免費升級吃到飽　鮑魚無限吃

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馬辣集團此次顏色對對碰活動盛大，集結了10大品牌，其中的「涮樂和牛鍋物 食べ放題」、「問鼎·皇上吉祥」是與美國肉類出口協會合作，只要參加顏色對對碰活動，並點購指定餐點或達消費金額，低脂高蛋白的美國菲瑞牛肉、主廚手工製作的美國菲瑞牛肉爆漿起司丸通通免費送。
🔴「紅黃CP配，速配享優惠」活動
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
📍新馬辣經典麻辣鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。
📍新馬辣經典麻辣鍋Plus
消費含「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
📍問鼎‧皇上吉祥
每人均消含1000元以上，毎人送美國菲瑞牛肉爆漿起司丸一份，單筆消費含2000元以上，每人再送阿根廷天使大紅蝦一隻。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題
消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送美國菲瑞牛肉吃到飽。
📍肉之間大盤肉幸福鍋物
每人均消含800元以上，每人送北海道生食級干貝一顆。
📍狗一下居酒食堂
公開打卡分享，每人每隻手機送鮭魚握壽司一貫。
📍熊一燒肉
消費含「大關燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
📍哞哞屋和牛燒肉
消費含「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
📍夯下去和牛燒肉放題
消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
📍燒肉Cha Cha個人和牛燒肉
公開打卡分享，每人每支手機送深海魷魚一份。
🔴「台中鍋烤節為新馬辣Plus加油」活動
「新馬辣Plus」今年也首度參賽台中鍋烤節競賽活動，雖然新馬辣Plus在台中僅有一家門店，但是高CP值的核心理念也贏得台中鄉親的肯定，在上半場的激烈競爭中，新馬辣Plus台中公益店取得第一階段「領鮮獎」，為了感謝所有辣迷的熱烈投票，馬辣集團將投票感恩活動擴大為全品牌適用，只要鍋烤節期間，至馬辣集團全品牌用餐現場出示投票新馬辣Plus台中公益店截圖，就免費款待頂級珍貴的「北海道生食級干貝」一份。本優惠可與「紅黃超速配」及「壽星活動」優惠併用。
🔴「8月問鼎最爸氣，爸爸幾歲送幾隻蝦」活動
「問鼎‧皇上吉祥」加碼推出「8月最爸氣，爸爸幾歲送幾隻蝦」，凡8月份四人以上爸爸同行提前預約且每人均消1000元(含)以上，爸爸即可獲贈和歲數相等鮮美白蝦，讓辛苦的爸爸暢快享用爸王餐(贈品恕不接受折現、外帶、兌換其他食材)。