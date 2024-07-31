防中國車來台洗產地！經濟部拍板新制　在地供應鏈比重須逐年提高

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我國汽車產業和汽車零組件產業相互合作帶動下，分別創造出2300億元及3060億元的產值。各車廠與技術母廠授權下，引進技術在國內進行組裝成車，帶動產業發展。而我國汽車市場，新車每年約45萬輛，現階段國內組裝新車約25萬輛，進口車約20萬輛。同時因國內市場不大，對於中國整車並未開放來台銷售，同時限制有成車特徵的底盤也不得進口來台，其他部分未限制業者引進大陸零組件來台。近期業者利用法規未對中國汽車零組件管制的規範，引進相關車款時未能同時使用兼顧運用國內汽車零組件業者的能量，各界均認為政府必須有公平的管理機制。
新制做法針對國內業者如選擇要引進的車款包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者均納入管理機制內。車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%，對於新制上路前已上市車款和即將上市車款也將要求在地化供應鏈合作價值比率。
為使業者確實落實承諾，政府相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序，如擬自申請中國大陸樣車進口與專業人士來台、進口中國大陸製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品及相關車款申請或換發車輛領牌相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書並取得產發署同意文件後，始得進行申請，相關措施將於8月1日正式實施。
目前國際間中國低價車輛傾銷各國，已引起國際關切，歐盟執行委員會調查中國大陸車輛產業挾帶政府補助，導致產業不公平競爭，歐盟已於今年6月宣布對中國大陸電動車課徵反補貼稅以反制中國的侵害；美國於去年推出通膨削減法，積極推動電動車本地生產，並於今年5月宣布提高中國電動車進口關稅至100%；日本、韓國及土耳其等國面對中國大陸車輛也皆推出若干因應政策。