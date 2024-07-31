蔡明亮電影回顧展放映14部代表性作品　李康生也赴洛杉磯參與座談

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李康生提及，上次訪問洛杉磯是受邀洛杉磯電影學院，非常高興能在洛杉磯參與美國電影中心與駐洛杉磯台灣書院合辦的蔡明亮導演回顧展，強調經典作品不論多少年都不會過時，也常成為電影學院的教材，希望這次行程能多認識一些朋友，也可互相交流電影。
文化部駐洛杉磯台灣書院表示，蔡明亮電影回顧展獲得文化部《台灣文化光點計畫》支持，蔡明亮的作品多年以來享譽世界各大影展，美國電影中心是洛杉磯重要的電影文化藝術組織，策劃的系列影展普遍受當地業界好評，這次放映《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《不散》、《天邊一朵雲》、《黑眼圈》、《臉》、《郊遊》、《日子》、《西遊》、《你的臉》及最新力作《無所住》等共14部影片，期待透過座談交流，深刻認識蔡明亮電影創作理念及所呈現的台灣社會文化。
文化部指出，蔡明亮出生馬來西亞華僑家庭，20歲移居台灣學習戲劇，首部電影作品《青少年哪吒》展現編導合一的風格，而被認為台灣電影第二次新浪潮的代表人物之一。
文化部說明，蔡明亮的電影作品講究畫面美學而且極少對白，擅長運用長鏡頭以時間流逝傳達角色真實情感，深刻描繪現代都會冷漠疏離與孤寂，屢獲金馬獎、坎城、柏林、威尼斯等各大國際影展獎項的肯定，至今持續以他獨樹一格的電影題材與藝術形式挑戰自我與觀眾對於電影的想像，李康生則是蔡明亮創作重心，也是所有長片的主角。
文化部提到，有關更多《蔡明亮回顧展》資訊詳見美國電影中心（American Cinematheque）官網。