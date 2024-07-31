安潔莉娜裘莉20歲兒車禍！騎車「未戴安全帽」追撞汽車 緊急送醫
好萊塢影星安潔莉娜裘莉、布萊德彼特2019年離婚，兩人總共養育6個孩子，其中20歲養子派克斯裘莉彼特，是家中的第四個孩子、來自越南，他於美國時間7月29日下午5點左右，在洛杉磯街道上「未戴安全帽」騎乘電動自行車，撞上前方停等紅燈的汽車，派克斯當場倒地、頭部受創緊急送醫，所幸治療後並無大礙。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《TMZ》報導，美國時間7月29日下午5點多，當時正值交通繁忙的高峰時段，安潔莉娜裘莉、布萊德彼特的20歲養子派克斯，在洛杉磯洛斯費利茲大道上騎乘電動自行車，卻撞上前方十字路口正在停等紅燈的汽車，汽車駕駛下車查看發現，派克斯沒有戴安全帽。
目擊者透露，警察和護理人員獲報趕到現場後，派克斯提到臀部有疼痛狀況，並且頭部明顯受傷，事後他被緊急送往洛杉磯一家醫院接受治療。據悉，醫務人員擔心他在車禍中會有輕微腦出血的狀況，但治療後確定情況穩定，他的母親安潔莉娜裘莉也陪在身邊，留院過夜。
根據加州法律規定，依照每種類型的自行車規定而有所不同，目前尚不清楚派克斯是否需要戴上特定款式的安全帽騎乘，是否有違規問題，還有待警方進一步釐清。身爲巨星安潔莉娜裘莉、布萊德彼特的孩子，派克斯多少也有插足演藝事業，他曾在《功夫熊貓3》擔任配音演出、《黑魔女：沉睡魔咒》出演，也曾經出席過電影首映活動，私下熱愛騎車兜風，並沒有特別愛出風頭。