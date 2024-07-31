Kolas稱隨扈夢遊傳訊示愛 她驚呼「心腸恐怖」：沒病也病了
總統府前發言人Kolas Yotaka去年遭爆出與李姓隨扈不倫戀，近日她接受專訪，稱媒體揭露的LINE對話，是隨扈「服藥夢遊」才會脫序表達愛慕之情。對此，國民黨前立委鄭麗文指出，李姓隨扈當初豁出去要和谷辣斯在一起，不惜與元配鬧翻，如今Kolas卻用「吃藥夢遊」形容他，直呼「這個心腸多恐怖啊！」
記者王德蓉／綜合報導
Kolas Yotaka日前接受《人間魚詩生活誌》專訪，談及與李姓隨扈的關係，稱兩人是阿美族語的「Salikaka」（如兄弟姊妹般），還透露李姓隨扈因為工作及婚姻壓力長期服藥，幫助穩定情緒跟睡眠，容易產生夢遊伴隨脫序行為，這時就會大量傳訊息給她，向她表達愛慕之情，還有想像如果兩人生的小孩會像電影中的Lucy一樣優秀等，有時講完隔天還會向她道歉。
對此，鄭麗文30日在節目《大新聞大爆卦》表示，Kolas的談話說明，她已和李姓隨扈切斷關係，對她來說，政治前途的重要性高於感情，否則照理說，2人若是真愛，現在應雙宿雙飛。鄭麗文直言，Kolas的「夢遊說」，把李姓隨扈講得像是精神狀況有問題，被這樣對待「沒病也生病，沒吃藥也要吃了」，當時李姓隨扈豁出去要和Kolas在一起，甚至不惜和糟糠之妻鬧翻，結果事件爆發後，把他講得最不堪的正是Kolas，讓她直呼「這個心腸多恐怖啊！」