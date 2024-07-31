大巨蛋拚8月通過消防驗證！ 蔣萬安：一旦通過確定10月辦國慶晚會
台北大巨蛋何時能夠舉辦演唱會，各界高度關注，財團法人消防安全中心基金會昨日與遠雄赴大巨蛋進行實地消防驗證，派出近百位同仁參與，在各樓層進行演練。台北市長蔣萬安今（31）日表示，只要審查通過，最快9月大巨蛋場地就可準備好，目前確定10月大巨蛋就會辦國慶晚會。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席內科捐血活動並受訪，針對昨天大巨蛋舉辦消防安全實地驗證，蔣萬安表示，他一上任對於大巨蛋就有階段性的目標，就做好相關的Agenda Setting議程的設定，第一年儘快讓它可以完工、啟用，而且舉辦國際賽事，所以確實第一年讓它完工舉辦亞錦賽，第二年盡全力克服過去的限制以及各項困難，能夠讓大巨蛋舉辦演唱會，「所以，我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快辦演唱會，一定辦、趕快辦。」
蔣萬安進一步說，目前預計在8月中旬，消防安全基金會就會完成相關的檢查以及各項的演練，屆時把案件送到台北市政府，市府會做全面的審查。只要審查通過，8月完成，最快9月大巨蛋的場地是ready的。辦演唱會一般會需要3個月左右的籌備期，但是目前可以確定在10月份，在大巨蛋就會舉辦國慶晚會。
蔣萬安說，他個人其實也很希望也很期待江蕙可以復出，可以在大巨蛋辦演唱會，因為他結婚的時候跟太太進場，是唱江蕙的《家後》，「所以，當然我自己個人心願啦！」無論如何相關進度、程序，目前情況是如此。