奧運男籃／河村勇輝172公分爆砍29分！曾來台獻技　生涯成就超狂

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河村勇輝2001年5月2日出生在日本山口縣，小時候曾與父母短暫在德國生活，後續才回到日本，河村的爸爸是名籃球教練，因此河村年紀輕輕就接觸籃球，但他最愛的運動其實是棒球，小二時為了加入少棒隊，河村到體育用品店買裝備，卻始終找不到合適的手套，無助的他偶然看見掛在一旁的籃球服，突然有了「打藍球比較帥」的念頭，於是決定踏上籃球之路。
由於爸爸是NBA狂粉，爸爸不僅會和河村一起看比賽，甚至在自家院子外架設籃筐，就這樣，河村勇輝從小二開始參與賽事，小四打上球隊先發，甚至訂下每天練投600球的目標；他也透露，自己最愛的球員是John Stockton、Jason Kidd、Jason Williams 等傳奇控衛。
國中畢業加入福岡 2019曾來台虐殺松山盃
河村勇輝國中待在山口縣的柳井中學，由於非傳統強權，過去團隊成績並非頂尖，但他在國三竟以場均32分的誇張成績，帶隊進入全國16強，也成功吸引日本高中籃球名校「福岡第一高校」目光，河村在經過一段時間考慮後，決定離開家鄉，往更高層級殿堂邁進。
河村進入福岡後，高二就拿下全國冠軍、入選賽事最佳5人，這時的他已有「日本最強高中生」的名號，高三更是橫掃各大賽事，並入選日本U16、U18國家隊，甚至不少人將他與日本首位NBA球員田臥勇太比較；而在2019年7月，河村勇輝隨隊參與台灣的松山盃，福岡第一高校7勝0敗奪冠，平均勝分高達42.4分，河村則以場均9.1助攻拿下助攻王。
跳級打進職業聯賽 帶領國家隊重返奧運
高中表現太過突出，來自靜岡的三遠新鳳凰隊以指定球員模式將河村勇輝簽下，18歲8個月又23天的河村，成為在日本職業B聯盟最年輕的出賽選手，職業的首個賽季，河村繳出場均22分鐘、12.6分、3.1助攻的成績單，賽季結束後選擇加盟東海大學，希望跟隨父母腳步，成為體育老師，不過在一次次的訓練和與職業隊的交流後，河村對比賽出現強烈渴望，於是2022年3月，河村勇輝決定放棄大學生身份，全職投入職業賽場，並許下「成為日本第一控衛，帶國家隊挺進巴黎奧運」的願望。
河村勇輝隨後加盟橫濱海盜隊，場均19.5分、3.4籃板、8.5助攻，囊括獎項MVP、年度最佳五人、助攻王等，這時他才22歲，然而河村還在持續突破巔峰，2023年世界盃，日本對決身高平均200公分的芬蘭，河村帶領國家隊克服半場落後18分的劣勢，全場25分、9助攻，第4節獨得15分，最終98:88擊敗芬蘭，讓全亞洲為之動容，雖然世界盃沒能挺進下一輪，但也取得亞洲區巴黎奧運資格，實現河村勇輝的夢想。
終於拿下NBA合約 奧運大戰法國成經典戰役
結束世界盃後，河村勇輝持續在B聯盟殺進殺出，場均20.9分、3籃板、8.1助攻，持續是本土表現最佳球員，2024年7月7日，河村勇輝與曼菲斯灰熊隊達成共識，預計將在9月與灰熊簽下「Exhibit-10」合約，並赴美參與球隊訓練營，挑戰站上NBA舞台，「Exhibit-10」不會佔用球隊薪資空間，河村勇輝有機會在例行賽被登錄於球隊名單中，並轉為「雙向合約」，正式成為一名NBA球員。
接下來的故事就是籃球迷們都很熟悉了，日本男籃在巴黎奧運與德國、巴西、地主法國同組，在面對法國時，這場帳面實力懸殊的比賽，透過河村勇輝準的嚇人的外線和傳球串連打得相當拉鋸，尤其八村壘退場後，河村勇輝幾乎扛下日本所有進攻重擔，可惜在第4節最後遭到法國隊「4分打」追平，延長賽才敗下陣來。
河村勇輝的故事不僅帶給日本國家振奮和力量，一定也會讓亞洲國家燃起希望，先天的身體條件我們無法選擇，但透過正確的培育方向和制度，配合選手的自律及正向心態，也能在國際賽場和世界強權一搏，河村勇輝在一場比賽帶給無數人感動，隊友167公分的富樫勇樹與法國怪物Wembanyama的對位照片也將名留青史，雖然敗者都會被忘記，但稱巴黎奧運這場日法之戰是「亞洲籃壇歷史經典戰役」絕不為過。
🟡河村勇輝小檔案
📍出身地：日本山口縣柳井市
📍生日： 2001年5月2日（23歲）
📍球場位置：控衛
📍效力球隊：B聯賽橫濱海盜隊、NBA曼菲斯灰熊隊
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