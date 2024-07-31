馮勃棣嘲笑楊勇緯變「楊緯」！名醫杜承哲怒批：毀滅自己才紅一天
「柔道男神」楊勇緯在巴黎奧運的比賽中止步8強，讓許多支持他的粉絲都感到可惜，不過大家依然非常肯定他，也認為他的表現已經很棒。不料，知名編劇馮勃棣在27日發文調侃楊勇緯說：「楊勇緯沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦，我愛台灣隊。」引起大批網友的不滿，被出征炎上。而網紅醫師杜承哲也發聲抨擊馮勃棣的行為，並表示：「成功毀滅掉自己，終於出名了一天。」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
楊勇緯在27日敗給哈薩克選手斯梅托夫（Smetov Yeldos），後來在敗部復活賽首輪又碰到從來沒贏過的宿敵永山龍樹，最後落敗止步8強。沒想到，楊勇緯落敗之後，知名編劇馮勃棣當天便在社群上發文消遣對方，還用楊勇緯的名字開玩笑說：「楊勇緯沒有勇，直接變楊緯。」更打趣說自己只是玩文字遊戲，引起許多網友不滿，紛紛留言抨擊馮勃棣。
後續，馮勃棣也發文道歉，他表示：「我拿奧運國手的諧音開了一個很不妥的玩笑，非常瞎，鄭重道歉。其實我在臉書發文後的幾分鐘，就自覺不妥刪文，但沒想到同步到脆的上面，文章還在。於是放了一兩天，剛剛才發現！這是一個發文後幾分鐘就該消失的東西，在我不察、以及它不該留下來的情況下，留了下來，除了向大家，也向楊勇緯先生道歉致意。」而馮勃棣也提到：「自己有玩脫口秀，對地獄梗的接受度比較寬，但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介。」並承諾自己以後一定謹言慎行，但依然有許多網友不買單。
而針對馮勃棣的行為，醫師杜承哲看了之後也忍不住發文表示：「怎麼感覺現在很多人，靠自己的能力無法出名，寫的笑話不好笑，於是就消遣奧運選手的名字、隨口貶低奧運隊服、罵台語文字是『樂色』、炫耀自己經手金控app，成功毀滅掉自己，終於出名了一天？」文末還好奇的提問：「這算是一種超新星爆炸嗎？」
不少網友看了貼文後，都紛紛留言表示：「網路興起的副作用，讓ㄧ些智障以爲『亂講話是我的言論自由』、『黑紅也是紅』」、「他還說自己玩脫口秀，就是跟百靈果一樣的水準」、「才疏學淺，慘不忍睹」、「這是業力一時大爆炸」、「其實他是想當煙火，自燃來吸引目光」、「這算是另一種憑實力爆炸。」