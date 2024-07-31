巷仔內／朱立倫頻釋善意　黨主席之戰盧秀燕7字回應曝弦外之音

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盧秀燕天天搶佔全國話題，但台中還處在災後復甦階段，舊市區被狂風折斷的路樹，至今未清理完畢，市民走在人行道像過五關；被點名下屆市長熱門人選的立委，除了江啟臣出訪捷克，楊瓊櫻、何欣純幾乎天天在舊縣區勘查農損、斷路、決堤。這些以往由盧秀燕指揮調度的事務，民代們忙著做，看在台中人眼裡，難免有不一樣的感受。
這也是台中支持者力勸她不要參選黨主席的原因，並舉國民黨主席朱立倫為例，儘管在九合一選舉、立委選舉戰功彪炳，以國民黨現下氛圍，黨主席永遠是「做甲流汗，嫌到流涎」，加上下屆九合一選舉黨內提名作業，取捨過程難免得罪人，盧秀燕過去5年來累積的高民調，未來極可能因黨務、市政兩頭燒，等不到被國民黨提名選總統就先毀了。
不得罪人、不公開站隊、不積極求大位，是盧秀燕一貫的行事風格，黨內極力促成她參選的聲音，扣除批評朱立倫做不好，最大主張就是黨主席和總統候選人身份應該合而為一，避免再像這次總統大選雙頭馬車，一名台中藍營人士私下說得直白：「政治人物各有風格，盧秀燕不會是侯友宜第二。」
盧秀燕出訪前後，先有朱立倫公開稱盧秀燕是「國民黨最重要的幹部、領導者之一」，後有國民黨祕書長黃健庭直言「黨主席不好當，整天挨罵」，透露朱立倫明年並不是非得連任不可，如果盧秀燕堅持，未必會跟她爭。政壇解讀為朱立倫授意黃健庭，試探盧秀燕的態度，希望她了解接下黨主席的風險。
盧秀燕今（31）日從桃園機場出關，面對媒體問「有黨員期待市長接下黨主席」，難得沒說「上班時間不談黨務」，而是回答「我就是專心市政」，也被黨內解讀為對朱立倫釋出善意、和各派系預留合作空間，暗示和朱的態度一樣，「現階段」並沒有非參選黨主席不可。