轟綠賺到盆滿缽滿 羅智強嘆：司法成466元笑話、奪走公衛文名譽
新竹市長高虹安遭控涉貪詐領助理費一案，前公關主任「公衛文」王郁文遭判2年、緩刑5年。對此，國民黨立委羅智強30日表示，也許法官覺得判緩刑不用關，已是開恩，「但有沒有想過當事人，因為這可笑的金額被奪走的名譽？以及司法成為標價466元的廉價笑話？」
記者王德蓉／綜合報導
羅智強在臉書發文表示，這一篇文，他想談的不是高虹安，而是一位成為政治惡鬥祭品的助理：王郁文。王郁文不是公務員，一個受雇的年輕助理，每月獲得她當初談定的薪資。法官卻認為，王郁文獲核撥的薪資中，有部份為浮報，加加減減算出貪污466元這個數字。薪水不是王郁文所申報，她是真助理、有加班的事實，也沒有任何貪污犯意。但檢察官就是要起訴，法官就是要判刑。因為466元，王郁文被判刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年。
羅智強指出，王郁文透露，檢察官曾於偵訊時說，「上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴你們這些助理。」原來，為了定「正犯」高虹安的罪 ，必須要有一干「共犯」，以佐證她貪污事證確鑿。也許法官覺得判緩刑不用關，已是開恩，但有沒有想過當事人，因為這可笑的金額被奪走的名譽？以及司法成為標價466元的廉價笑話？
羅智強痛批，台南光電弊案圖利業者91億，離岸風電被疑啃食台灣2兆。風光兩電讓綠營多少人賺到盆滿缽滿，結果呢？竊鉤者誅，竊國者侯。羅智強說，王郁文拿到偵訊錄影光碟後發現，檢察官說一定要起訴的那段話被剪掉，錄影少了16分鐘。檢察官不用負責，反而都還升官。「消失的16分鐘，赤裸裸的政治清算。司法悲歌，奪走的不僅是王郁文的名譽，還有自己的貞操。」