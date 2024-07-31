「創意私房」帳房落網！全台搜捕116人工程師最多 再揪1老師涉案
檢警偵辦網路論壇「創意私房」涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》相關刑案近期收網，檢警追出背後藏鏡人及衍生Telegram群組「SCP」、「OAT」，全台大規模拘提、搜索447人，包含包括「創意私房」主嫌張男、朱男、陳姓老師與共犯等116人，「SCP」、「OAT」成員13人、幹部及買家331人。兩案偷拍者及買家赫見2名老師及3名第一線執法警察，其中以科技業工程師、科技業從業人員最多。而本次行動總計4人收押，包括創意私房台籍帳房張男、陳姓老師；「SCP」、「OAT」群組偷拍兒少影像上傳的黃姓版主、廖姓版主。
記者孫唯容/綜合報導
刑事局指出，6月12日警方逮補創意私房金流帳房張男（30歲）、朱男（34歲）、陳男（30歲、）、以及許姓影音助理（37歲）協助論壇針對非法影片打浮水印、流水編號，檢警得以拿到創意私房兒少影音犯罪產業在台拍攝、購買所有成員資料，7月中旬展開搜捕行動。
刑事局表示，「創意私房」由綽號「老馬」男子創辦，不過大部分買家、賣家都是台灣人，台籍「帳房」張男、朱男負責處理會員金流，在新會員匯錢後將其轉為論壇的「圖幣」，粗估兩人任帳房3年多，經手會員費至少2000萬元以上。
刑事局表示，本波掃蕩行動中，查扣不法所得共計新台幣96萬、港幣4300元以及人民幣6000元，合計不法利益達新台幣100萬元以上，在帳房張男住處查扣27本存摺往來金流，成為調查的關鍵證據。
據了解，本次掃蕩行動，檢警意外抓到3名基層警員曾購買該論壇會員帳號，並購買非法偷拍兒少影片。此外，除了中和墜樓身亡、偷拍自己經營補習班女學生上廁所的老師外，還揪出一名在北部某公立學校任職的教師涉案，不排除該名老師在校園內裝設針孔偷拍校園女學生。
※【NOWnews 今日新聞
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