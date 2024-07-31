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獨／黃嘉千得知「夏克立婚內私約女移工」！第一反應曝很氣很難過

▲夏克立（右）傳出他在婚內私約家中女移工，要求對方「滑進酒店」，黃嘉千（左）第一時間反應曝光「很氣很難過」。（圖／翻攝自黃嘉千臉書、夏克立IG）
▲夏克立（右）傳出他在婚內私約家中女移工，要求對方「滑進酒店」，黃嘉千（左）第一時間反應曝光「很氣很難過」。（圖／翻攝自黃嘉千臉書、夏克立IG）

記者林奕如／台北報導

黃嘉千和夏克立離婚官司纏訟2年，即將在8月落幕，今（31）日傳出他在婚內私約家中女移工，要求對方「滑進酒店」避免媒體跟拍，他全盤否認此事，表示「帳號被駭客入侵。」而黃嘉千經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「我們有知道這事情，嘉千剛知道的時候也很氣很難過，我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」

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▲黃嘉千出面澄清，表態黃子佼不是目中無人的人。（圖／果陀提供）
▲黃嘉千離婚官司纏訟2年，即將在8月落幕。（圖／果陀提供）
黃嘉千和夏克立16年婚姻驚傳家暴、出軌等，離婚官司即將在8月14日落幕，她日前現身雙手握拳表示很開心，做好準備要迎接官司宣判。今爆出案外案，據《鏡週刊》報導，曾在他們家工作的女移工公開對話紀錄截圖，控訴夏克立9年前傳臉書私訊給她，提出來飯店「cuddle（親密的擁抱）」的邀約。

並且夏克立提醒女移工到飯店房間時，必須悄悄地「滑進去」，因為媒體都在跟拍他，甚至抱怨老婆不肯簽字離婚，一定要跟鬧得滿城風雨才肯罷休。針對女移工的爆料，夏克立全盤否認，反駁自己的臉書帳號的確遭到駭客入侵，且許多女性朋友也傳訊息通知他，有人冒充夏克立聯絡她們，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」夏克立也說，女移工是黃嘉千非法僱用的，當時他們家庭是不符合資格。

▲夏克立近來透過拍影片、開記者會澄清絕對沒有對黃嘉千施暴。（圖／翻攝自夏克立IG、記者陳明中攝影）
▲夏克立爆出私約女移工一事，露骨對話曝光，他全盤否認「臉書帳號遭到駭客入侵」。（圖／翻攝自夏克立IG）

持續私約女移工　露骨對話曝光「在床上激情撕裂」

女移工爆料內容還有今年年中夏克立因為腰部舊疾復發，剛動完手術，她收到對方訊息，稱如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，露骨簡訊曝光，引來網友議論。

女移工表示，夏克立還要求女移工不要再稱呼他為「Sir」，希望以朋友關係相稱，她自己是明確拒絕，而剛開始選擇隱忍，不過最近有離婚官司，所以才鼓起勇氣揭發此事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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