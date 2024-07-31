獨／黃嘉千得知「夏克立婚內私約女移工」！第一反應曝很氣很難過

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並且夏克立提醒女移工到飯店房間時，必須悄悄地「滑進去」，因為媒體都在跟拍他，甚至抱怨老婆不肯簽字離婚，一定要跟鬧得滿城風雨才肯罷休。針對女移工的爆料，夏克立全盤否認，反駁自己的臉書帳號的確遭到駭客入侵，且許多女性朋友也傳訊息通知他，有人冒充夏克立聯絡她們，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」夏克立也說，女移工是黃嘉千非法僱用的，當時他們家庭是不符合資格。
持續私約女移工 露骨對話曝光「在床上激情撕裂」
女移工爆料內容還有今年年中夏克立因為腰部舊疾復發，剛動完手術，她收到對方訊息，稱如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，露骨簡訊曝光，引來網友議論。
女移工表示，夏克立還要求女移工不要再稱呼他為「Sir」，希望以朋友關係相稱，她自己是明確拒絕，而剛開始選擇隱忍，不過最近有離婚官司，所以才鼓起勇氣揭發此事。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110