奧運網球／「詹家姊妹」詹詠然結束中華隊生涯！老妹詹皓晴給建議
中華網球女雙代表「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴今（31）日在巴黎奧運網球首輪出局，未能挺進16強，確定是兩人最後一次在奧運搭擋，詹詠然接受媒體訪問時說：「不算太大遺憾，前10個月還不知道能不能打球，覺得很幸運、也很幸福，算是美夢成真。」詹家姊妹第3次在奧運聯手，今天面對3年前東京奧運女雙金牌得主，捷克組合卡Barbora Krejcikova、Katerina Siniakova，最終以4：6、0：6落敗，只打一場就遭淘汰。老妹詹皓晴對姐姐說，別太在乎外界評語，自己也希望繼續代表中華隊出賽，她說：「很久沒和姐姐搭配，很享受。」
記者吳政紘/綜合報導
詹家姊妹最後奧運 詹詠然很感動
詹詠然透過《中央社》訪問時表示，現場大多數是捷克球迷，但也看到很多台灣人，覺得很感動，結束中華隊任務沒有遺憾，但未來應該還會繼續打職業賽，以身體狀況為主，能享受多享受。
詹家姊妹情深，詹皓晴對姊姊詹詠然說，別太在乎外界評語，自己也希望繼續代表中華隊出賽，她說：「很久沒和姐姐搭配，很享受。」由於這場比賽原定27日開打，受到天氣、對手另有單打賽事的影響，延到今天才進行，也打亂兩人的準備。詹詠然坦言沒辦法，網球賽就是如此，對手掌握比他們好。
詹詠然說：「對方很久沒和我們打，覺得有些陌生，一開賽比較主動攻擊，很可惜未拉開比數，否則戰局會有很大改變。」
事實上，詹詠然這次參加奧運，主要以保護排名狀況參加，原本長期跟詹皓晴搭配的吳芳嫻一度被認為「受委屈」還關閉IG，但她之後發文澄清，詹詠然則是順利「圓夢」，跟老妹最後一次搭擋。