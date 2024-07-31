台灣歷史第一個奧運金牌！跆拳道為何沒落了　眾戳關鍵：還變難看

奧運男籃／河村勇輝和日本讓亞洲沒藉口了　中媒：都是黑髮黃皮膚

▲2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運日本男籃惜敗地主法國，球隊主控河村勇輝的表現讓人驚嘆，甚至連過往一向惜於給予日本稱讚的中國媒體，都不得不承認日本已經遠超自己的國家隊，並且給予172的河村勇輝很高的評價，認為他們值得學習。

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河村勇輝奧運發光　中媒也嘆服

河村勇輝此役全場26投9中，三分球15中6，砍下29分7籃板6助攻1抄截，成為21世纪第3位在奧運單場比賽中能得到至少25分5籃板5助攻的球員，前兩位分別為2012年的Luol Deng和2016年的「KD」Kevin Durant。這樣的表現，對於與曼菲斯灰熊隊簽下「Exhibit 10」合約，即將挑戰NBA的河村來說，打響自己的名號，無疑對往後生涯會有一些幫助。

《網易體育》寫道，「這場對決，恐怕是亞洲籃壇史上頗具份量的一場比賽，驚險、刺激、壯烈，幾乎不亞於2008年北京奧運會，中國男籃跟西班牙的那場驚天對決。這就是現在的日本男籃，大概，就是曾經中國男籃輝煌時的樣子，但，不同的是，他們靠的不是內線，不是身體，而是球商、技術和勇氣，這恐怕就是中國男籃未來應該學習的地方。」

該媒體認為，日本男籃與中國男籃同樣黑髮、黃皮膚，身體素質接近，卻早已證明亞洲球隊可以跟歐美球隊掰手腕。在2023世界盃上，先後兩場驚天大逆轉擊敗了委內瑞拉和芬蘭；如今奧運會，雖說兩場比賽都輸球，但雖敗猶榮。

日本崛起　亞洲籃球沒藉口了

日本在總教練Tom Hovasse執教下，打出了讓人驚奇的內容，融合美式強調個人能力和身體素質的籃球，以及歐式強調空間和轉移球的團隊籃球，並且證明在奧運這樣的舞台下，可以運轉順暢。他們打出的比賽內容，證明東亞國家可以在最高舞台上和歐美抗衡，也讓那些消極主義的想法應該在第一時間就煙消雲散。

「日本男籃打出了法國男籃意想不到的流暢進攻並非偶然，而這套進攻體系的箭頭就是河村勇輝——亞洲籃壇冉冉升起的新星。」《網易體育》認為相較於旅外的八村壘，個人能力出色，但與團隊磨合短；河村勇輝才是這一場比賽的關鍵人物，他的表現也讓亞洲籃球不再有藉口。

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