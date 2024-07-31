奧運男籃／河村勇輝和日本讓亞洲沒藉口了　中媒：都是黑髮黃皮膚

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河村勇輝此役全場26投9中，三分球15中6，砍下29分7籃板6助攻1抄截，成為21世纪第3位在奧運單場比賽中能得到至少25分5籃板5助攻的球員，前兩位分別為2012年的Luol Deng和2016年的「KD」Kevin Durant。這樣的表現，對於與曼菲斯灰熊隊簽下「Exhibit 10」合約，即將挑戰NBA的河村來說，打響自己的名號，無疑對往後生涯會有一些幫助。
《網易體育》寫道，「這場對決，恐怕是亞洲籃壇史上頗具份量的一場比賽，驚險、刺激、壯烈，幾乎不亞於2008年北京奧運會，中國男籃跟西班牙的那場驚天對決。這就是現在的日本男籃，大概，就是曾經中國男籃輝煌時的樣子，但，不同的是，他們靠的不是內線，不是身體，而是球商、技術和勇氣，這恐怕就是中國男籃未來應該學習的地方。」
該媒體認為，日本男籃與中國男籃同樣黑髮、黃皮膚，身體素質接近，卻早已證明亞洲球隊可以跟歐美球隊掰手腕。在2023世界盃上，先後兩場驚天大逆轉擊敗了委內瑞拉和芬蘭；如今奧運會，雖說兩場比賽都輸球，但雖敗猶榮。
日本崛起 亞洲籃球沒藉口了
日本在總教練Tom Hovasse執教下，打出了讓人驚奇的內容，融合美式強調個人能力和身體素質的籃球，以及歐式強調空間和轉移球的團隊籃球，並且證明在奧運這樣的舞台下，可以運轉順暢。他們打出的比賽內容，證明東亞國家可以在最高舞台上和歐美抗衡，也讓那些消極主義的想法應該在第一時間就煙消雲散。
「日本男籃打出了法國男籃意想不到的流暢進攻並非偶然，而這套進攻體系的箭頭就是河村勇輝——亞洲籃壇冉冉升起的新星。」《網易體育》認為相較於旅外的八村壘，個人能力出色，但與團隊磨合短；河村勇輝才是這一場比賽的關鍵人物，他的表現也讓亞洲籃球不再有藉口。
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