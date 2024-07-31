快訊／劉德華睽違11年攻蛋開唱！4天演出開賣日期、票價一次看
超級圓頂主辦的「今天⋯is the Day 劉德華巡迴演唱會2024」台北站，自7月初公告將於10月31日起至11月3日在台北小巨蛋連唱4天後，萬千歌迷都在引頸期盼，進一步的售票消息！今（31）日超級圓頂宣布，消費者須在8月25日至8月30日登記報名，主辦單位8月31日將公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。
記者黃雅琪／綜合報導
「今天⋯is the Day 劉德華巡迴演唱會2024」7月5日展開，劉德華不變的親和力和整場演出滿滿回憶殺的歌曲，讓這套目前已完成上海、廣州、北京3站、共14場的巡迴演出，更加炙手可熱。
劉德華睽違11年才又回到台北開唱，各方都在摩拳擦掌準備搶票，因此這次「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024」台北站在遠大售票系統販售，採「實名制登記抽選」制度。民眾可在8月25日15：28分至8月30日15：28這段期間登記報名，主辦單位會在8月31日11：28公布抽選結果，中選的幸運兒須在8月31日11：28至9月2日11：28，48小時內完成繳費，才算購票成功。
8月25日11：28中國信託卡友限區、限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）。票價部分，1樓特區及2樓座位區均一價6880元；3樓座位區依照區域劃分為4880/3880/1880/800元不等。