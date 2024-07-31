日滑板選手奧運賽對觀眾「比愛心」！2人擁抱被認出是人氣女模
巴黎奧運街式滑板比賽在協和廣場展開，除了25歲日本選手堀米雄斗連霸金牌吸引觀眾們注意之外，另一名日本選手白井空良在比賽進行時，竟然對觀眾席的一位漂亮女生比愛心互動，被鏡頭轉播放送到全球，意外成為觀眾討論的焦點。而有日本網友認出觀眾席的那位漂亮女生正是超人氣模特兒「在原美優紀」，兩人的關係也引起外界關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
日本選手白井空良在進行街式滑板比賽時，完成了一個難度動作後，看到觀眾席的在原美優紀拿著日本國旗，上頭寫著白井空良的名字，女方高舉雙手比出愛心，為白井空良加油打氣，而白井空良也以雙手比愛心來回應對方，兩人大方隔空傳情，全被鏡頭拍下轉播放送出去。
而白井空良先前因身體不適住院，在出院10天後就到巴黎參賽，原先比賽位居第3名，但在堀米雄斗拿下高分勇奪金牌後，白井空良的排名掉到第4名，無緣獎牌，不過他的成績也超越了上一屆東京奧運，他在受訪時也樂觀表示：「謝謝觀眾的支持，讓我逐漸恢復了體力。」
此外，在原美優紀現身場邊應援的畫面被奧運轉播出去後，引起日本網友熱烈討論，她為白井空良舉旗大喊加油的模樣，被網友們瘋狂稱讚：「太美了吧」、「原來那位笑容很美的女神就是在原美優紀」、「居然是在原美優紀！他們不會真的在交往吧。」
而在原美優紀當天與白井空良都穿戴同款的白T恤和白色帽子，兩人在場邊擁抱的畫面也被鏡頭捕捉到，最後得知男方沒奪下獎牌，她也替對方感到難過大哭，種種跡象讓網友好奇討論兩人的真實關係，「是不是在交往啊」、「這些互動感覺鐵定是有在交往」、「肯定是白井的女友啦！」、「互動好可愛！希望他們是情侶。」其實，在原美優紀是一名模特兒，在日本廣告、雜誌圈相當活躍，IG社群也累積超過48萬粉絲，個人的穿搭風格與魅力吸引不少年輕族群學習。