金門釣客滯中胖8公斤？張啓楷喊話「胖下去之前趕快把他救回來」
針對金門快艇2死案，兩岸昨協商後達成共識，我方也就未能提供錄影蒐證真相向罹難者家屬致歉。對此，民眾黨立委張啓楷今（31）日表示，此事從2月發生迄今已拖延太久，聽說該釣客已經在對岸胖了8公斤，張啓楷認為，應該「在他繼續胖下去之前，趕快把他救回來」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，快艇案拖延許久，我方「該認錯就認錯，該賠償就賠償。這不是示弱，這是展現政府應有的態度跟作為。」而立委張啓楷則指出，此事一開始錯在中國大陸漁船越界，不過我方處理方式「是有問題的」，尤其鬧出2條人命，又沒有錄影提供罹難者家屬真相，的確應該道歉。
張啓楷稱，此事如今能夠圓滿解決，他也看見兩岸事務即便硬碰硬，還是充滿彈性，能夠各退一步，希望未來能繼續以這個基礎，使得兩岸能夠有善意交流的開始。
張啓楷接著話鋒一轉強調，兩岸還有兩件事情必須解決。其一就是金門釣客現在還滯留中國，張啓楷透露，他聽說這位釣客「每天在那邊已經胖了8公斤了，那在他繼續胖下去之前趕快把他救回來。」其二就是，還有台灣漁船被扣留在中國，這兩件事情都應循著這次的善意、彈性基礎，盡速解決。