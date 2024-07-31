台企運用AI估在2030年迎3.2兆經濟效益！Google：佔目前GDP逾13%

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Google台灣總經理林雅芳表示，根據Google與調查機構合作數據顯示，若台灣企業持續運用AI驅動的產品及服務，預估將在2030年帶來高達3.2兆台幣的經濟效益，相當佔台灣目前GDP約13%以上，其中，以製造業獲益最多，佔近50％，約新台幣1.5兆。
在經濟韌性的部分，大家都知道台灣在半導體領域實力雄厚，事實上AI也能夠帶給各行各業更多新的成長動能，讓台灣的經濟能夠更均衡的發展。去（2023）年，Google在AI方面的產品與服務，為台灣創造的經濟效益達6822億新台幣，其中有四分之一與中小企業相關，顯示AI能夠為台灣帶來更全面的潛力。
林雅芳提到，自2006年開始，Google不僅在台灣打造了美國總部以外最大的硬體研發基地，為全世界帶來各種實現AI軟硬整合的產品，於2013年在台啟用的資料中心，至今仍是Google在亞太最大的資料中心，Google台灣事實上是幫助Googley在全球推廣AI產品服務的重要基石。從2017年到2022年的這個六年期間，Google台灣也幫台灣GDP帶來平均每年49億美元的經濟效益。
在人才方面，林雅芳強調，「Google同時也在積極培育台灣的科技與數位人才，台灣應跨出去向國際發展，人才也需要跨領域的發展」，Google預計在8月在台灣推出「駐點科學家」計畫，幫助台灣培育更多AI相關人才。
Google在白皮書中提出3大建議，首先，「投資AI基礎建設、打造鼓勵創新的環境」，網路與運算的基礎建設為推動AI發展的關鍵，需要政府資源投資AI研發以及網路、運算的基礎設施，並開放資源給公私部門的研究及開發團隊，促進AI科技被廣泛應用與激發創新。
第二，「發展AI時代下的人才培育體系」，協助勞工因應AI轉型、強化AI專業人才培育，政府可與企業合作，除了提供勞工技能培訓、增加在地 AI 人才，同時鼓勵企業推出跨領域的技能培訓、證書課程,並吸引世界頂尖的AI人才來台。
第三，「促進AI科技普及化」政府機關率先採用AI科技，有助於培育社會大眾的AI素養、提高企業運用AI技術意願，推動普及，同時協助傳統產業與中小企業導入AI，制定全國性的策略、提供技術指導還有AI教育訓練、推出低利貸款和補助計畫，鼓勵各行各業應用AI技術。