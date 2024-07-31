夏日炎炎進出冷氣房恐增加「心危機」 國健署示警8症狀：快就醫
天氣持續高溫炎熱，頻繁進出冷氣房，忽冷忽熱的環境，以及為消暑短時間大量攝取冰飲、冰品等，容易造成血管收縮、血壓上升，衛福部國健署提醒，有三高問題的民眾更需特別留意，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等心肌梗塞症狀，或出現(腦)中風徵兆，可以透過「微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。說你好：是否說話不清楚」快速辨識，如有以上情形應立刻撥打119，把握黃金治療期。
記者林莞茜／綜合報導
根據衛福部最新統計，截至7月30日止，全台熱傷害就診累計1163人次，比去年7月一整月增加3成，而忽冷忽熱的環境，以及短時間大量攝取冰飲、冰品等，容易造成血管收縮、血壓上升，有三高問題的民眾更需特別留意，國健署特別提出「逆轉三高」預防44招，讓民眾積極採行自我健康管理
第一、定期健康檢查:持續追蹤三高，居家量測血壓可以「722」原則，「7」連續七天量、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。
第二、戒菸：戒菸有助於改善血壓、血脂異常，可諮詢戒菸免費服務電話0800-636363。
第三、遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則：多選擇天然、原型、少加工食材，並以白開水取代含糖飲料。
第四、規律運動：養成「每天30分鐘、每週至少達150分鐘」的中強度運動習慣。
同時， 國民健康署也呼籲定期健康檢查，包括大專學生健康檢查、職場提供勞工體檢、軍公教健檢或自費健檢，以及國民健康署提供40歲至64歲每3年1次(65歲以上每年1次)的免費成人健檢服務等，涵蓋三高、肝腎功能、BC肝炎篩檢及其他項目，以透過健檢關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化，掌握自身三高數值，並可將健檢結果登錄「慢性疾病風險評估平台」，評估未來10年內罹患慢性疾病的風險。