黃國昌拒臨時會！藍委也喊話傅崐萁凝聚共識：別又被民進黨牽著走
立法院預計在8月16日召開臨時會，民進黨團盼處理國家通訊傳播委員會（NCC）委員與考試委員人事案，民眾黨團總召黃國昌批，民進黨要求召開臨時會沒有正當性，民眾黨拒絕隨民進黨起舞。國民黨團尚未召開黨團大會確認，但書記長洪孟楷日前受訪說，若要開臨時會，幾個民生相關法案也都應該納入討論的議題。
記者何哲欣／台北報導
立委每人每年有20萬元出國考察費用，採實報實銷，今年第一會期延會到7月中，7月底又遇到颱風，若8月中又要開臨時會，9月就開議，新會期是預算會期勢必再延會，立委恐很難安排時間出國。不過對國民黨團來說，要不要開臨時會，最大的關鍵還是民進黨是否願意支持國民黨的法案。
資深藍委透露，NCC與考委的人事案，是執政黨自己要想辦法，且行政院搶在7月底指派翁柏宗代理NCC主委，已破壞朝野互信，NCC委員很難審下去；至於考試院，民進黨一方面喊要廢考監，一方面又不斷提名新委員，國民黨也沒必要配合。
一名南部立委說，國民黨團總召傅崐萁想開臨時會，目的還是盡速通過《選罷法》，提高罷免門檻，但此案爭議太大，民眾黨不支持，另外也牽涉到基隆市長謝國樑的罷免案因應策略，還有未來大罷免時代的藍綠委對決，全黨要統一作戰目標，這也不應由傅崐萁一頭熱狂推。
該立委說，執政黨的壓力自己要面對，但立法院不是民進黨的立法局，國民黨才是立法院最大黨，過去半年民進黨仍一副高高在上姿態，在野黨何必太委屈自己？若要開臨時會，應由國民黨來主導，要通過哪些法案，要經過黨團大會討論，也不是傅崐萁說了算，不要又被民進黨牽著走。