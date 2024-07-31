美國男籃明奧運出戰南蘇丹！Embiid飽受批評：「我是一個美國人」
美國男籃將在明（1）日凌晨3點迎戰南蘇丹，NBA費城76人隊當家球星Joel Embiid在首戰對上塞爾維亞的比賽，上場11分鐘得到4分2籃板1火鍋，正負值為-8，引來不少網友批評，直呼他不配打美國隊先發。而近期Embiid接受訪問時，他表示在美國隊自己的感覺和在NBA不同，「這裡的情況不同，這對我很棒，因為我現在和很多優秀球員在打球，重要的是找出我能做出貢獻的方法，確保我們贏球。就這樣，在NBA，我習慣了做核心。現在我得放下擔子，我很享受。」Embiid本屆奧運飽受爭議，在場上表現不佳遭到批評，場下因國籍問題遭到法國球迷謾罵，但Embiid本人似乎沒有把這些事情放在心上，反而享受奧運氛圍。他表示：「這些噓聲沒什麼。我是一個美國人，我現在為美國隊打球。」
記者吳政紘/綜合報導
場上場下飽受爭議 Embiid輕鬆面對
Embiid本屆奧運飽受爭議，在場上表現不佳遭到批評，場下因國籍問題遭到法國球迷謾罵，但Embiid本人似乎沒有把這些事情放在心上，在採訪中Embiid表示目前自己一心一意只想為美國隊拿下勝利，對於法國球迷給他的噓聲，他則表示：「這些噓聲沒什麼。我是一個美國人，我現在為美國隊打球。」
美國男籃總教練Steve Kerr也跳出來為子弟兵護航，「我知道他的表現很掙扎，但是考慮到他前幾天生病了，這樣的表現並不意外，他正在逐漸找到狀態，他在友誼賽中的最後幾場比賽是他表現最好的幾場。所以我對他後面的狀態感到樂觀。」
美國男籃將在明（1）日凌晨3點迎戰南蘇丹，而Embiid 5場奧運熱身賽中，打得最好的一場就是對上南蘇丹，加上Kerr近期一直幫Embiid喊話，因此預期對上南蘇丹的比賽，Embiid還是會以先發中鋒出賽。