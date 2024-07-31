楊丞琳演唱會獻「90度鞠躬」！感謝粉絲曝光真實心聲：我沒有變過
▲楊丞琳演唱會獻上「90度鞠躬」，真誠地感謝粉絲並曝光真實心聲：「我沒有變過。」（圖／楊丞琳IG）
記者
洪生儒／綜合報導
2024-07-31 12:43:19
藝人楊丞琳近期忙著在各地展開巡迴演唱會，雖然工作相當忙碌，但她仍時常透過社群分享自己的心情點滴，像在29日她就在社群上發文貼出一張在演唱會鞠躬90度的照片，並在貼文中寫下：「我沒有變過。」吐露真實的心聲，吸引大批網友關注與討論。
楊丞琳29日在IG發文貼出在吉隆坡舉辦巡迴演唱會的照片，從照片中可以看到，她身穿黃色長禮服，將膚色襯托得更加白皙，禮服上的花紋裝飾與平口設計，也將她的肩頸襯托出絕美的線條，在照片中楊丞琳做出90度鞠躬的動作，感謝到場支持的歌迷們，吸引不少網友注意。 此外，楊丞琳也在貼文中寫道：「我沒有變過，對待任何機會、任何作品、每次演出、每個舞台，我不會把它視為理所當然，永遠心存感激，包括對你們的感謝。」不少網友看完之後，都紛紛留言表示：「謝謝丞琳在LIKE A STAR巡演吉隆坡站帶來誠意滿滿的舞台，尤其新的三首翻唱歌曲」、「認真對待每一個舞台，珍惜每一次的表演的機會，用心做音樂的你值得被更多人了解」、「永遠對每一位觀眾、每一個舞台、每一支作品保持專注及感激。不忘初心，勇往直前。這就是專屬於楊丞琳的Rainie精神。」 ▲藝人楊丞琳近期忙著在各地展開巡迴演唱會，雖然工作相當忙碌，但她仍時常透過社群分享自己的心情點滴。（圖／楊丞琳IG）
事實上，楊丞琳先前在其他場演唱會上，不小心喝水嗆到造成失聲的情況，兩度向粉絲道歉，甚至情緒崩潰當場哭出來，她也向粉絲們坦言：「很怕自己每一步走得不好，就會引發不同的聲音，覺得壓力很大，這個社會充滿很多溫暖，但同時也充滿很多的不友善。」全場粉絲聽完之後都相當心疼她，紛紛為她加油打氣。
▲照片中楊丞琳做出90度鞠躬的動作，感謝到場支持的歌迷們，吸引不少網友注意，她也在貼文中寫道：「我沒有變過，對待任何機會、任何作品、每次演出、每個舞台，我不會把它視為理所當然，永遠心存感激，包括對你們的感謝。」（圖／楊丞琳IG） ▲楊丞琳先前在其他場演唱會上，不小心喝水嗆到造成失聲的情況，兩度向粉絲道歉，甚至情緒崩潰當場哭出來。（圖／楊丞琳IG）