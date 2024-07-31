阿北還好嗎？謝龍介爆「學姐婚禮」現場冏況：沒人找柯文哲合照
民眾黨近日風波頻傳，新竹市長高虹安因涉貪遭判刑停職、黨發言人林子宇發生落水意外等等。對此，國民黨立委謝龍介透露，自己受邀參加民眾黨台北市議員「學姐」黃靜瑩婚禮時，注意到沒有賓客去找他合照的情形。
記者莊蕙如／台北報導
柯文哲昨（30）日在網路節目中表示，賴清德的狀況很危險，從歷史來看，希特勒在1933年是被人民選出來的，然而1945年德國戰敗，當時人民都在反省，怎會讓瘋子帶領國家？他認為，獨裁者的特色之一是非常愛國，即便賴清德內心都是為了國家想，若現在留個小鬍子，會越來越像希特勒。
謝龍介昨在另一個政論節目則表示，賴清德是個很固執、不認錯的人，自己從政以來，從沒看過他跟人道歉，謝並透露，近期已聽到9月要辦柯文哲的消息，因此奉勸柯要謹言慎行，別無緣無故針對賴，把他和希特勒相提並論，他會翻臉。
謝龍介接著指出，在黃瀞瑩婚禮當天，柯文哲、台北市長蔣萬安和民進黨立委王世堅輪流上台講話給予祝福，語畢之後，全場歡聲雷動，所有人並起身去找王、蔣，以及他自己合照，卻沒人去找坐在主席桌右邊的柯文哲，甚至還有參加婚禮的台北市議員提議，要將柯孤身一人的樣子拍下來。最後，謝龍介也調侃柯文哲，人情冷暖情為貴，世事滄桑「你要越堅強」。