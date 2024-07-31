奧運桌球／林昀儒國外綽號好狂！她聽英文轉播震驚：這聽起來超兇
台灣桌球一哥林昀儒近日在巴黎奧運上表現亮眼，他今（31）日將挑戰男子單打16強賽，引起全台民眾關注。就有一名人妻表示，她和外籍老公收看桌球賽英文版轉播，發現國外主播給林昀儒的綽號相當多元，當中還有「The backhand beast（反手野獸）」，讓她忍不住驚呼：「超兇的！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在社群平台Threads上發文，表示她與老公一起觀看奧運支持台灣隊，在桌球賽英文版轉播裡，她突然發現國外主播給林昀儒的綽號相當多元，包含「The backhand beast（反手野獸）」、「the silent assassin（沉默殺手）」、「the beautiful islander（美麗島民）」等，讓她直呼：「第一個超兇的！」
但原PO也坦言，其實還是最喜歡台灣民眾取名為小林同學，更有親近、可愛感。貼文一出，引來不少網友喊「還有國民金孫」、「小林同學是全民女婿跟別人家的孩子」、「看好金牌」、「語氣上還充滿對小林同學的喜愛」。
林昀儒繼男單64強擊退波多黎各選手Brian Afanador後，30日在男單32強賽對上克羅埃西亞38歲老將Andrej Gacina，林昀儒快刀斬亂麻，以總局數4：0橫掃Gacina，順利闖進男單16強，今日將力拚男單8強門票。