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大低壓帶成形中！專家：未來一週「恐有颱風生成」　對台影響出爐

▲日本東南方有「大型低壓帶」正在建構，未來可能會出現熱帶低壓或颱風。（圖／中央氣象署）
▲日本東南方有「大型低壓帶」正在建構，未來可能會出現熱帶低壓或颱風。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

「未來一週可能會聽到颱風可能形成的消息！」臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本東南方有「大型低壓帶」正在建構，未來可能會出現熱帶低壓或颱風，中央氣象署預報中心科長林秉煜則提及，這個低壓帶距離台灣較遠，暫時不會有影響，後續還需持續觀察。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本東方的高空槽線轉為「高空的割離低壓」並往南移動，目前正在日本東南方建構一個大型低壓帶，也就是俗稱的「季風環流圈」，大致大致呈現「東北－西南」向，可延伸到日本琉球附近海域。

▲大低壓帶的出現，反而導致太平洋高壓往西靠近台灣，太萊較穩定的天氣環境。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲大低壓帶的出現，反而導致太平洋高壓往西靠近台灣，太萊較穩定的天氣環境。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
根據過往經驗，季風環流圈持續時間可達10多天，也會醞釀出幾個熱帶系統，包括熱帶低壓或颱風，這些被創造出的熱帶系統「原則上會環繞著季風環流圈逆時針運動，靠近台灣機率滿低的」，且因為大低壓帶強勢佔據空間，太平洋高氣壓勢力範圍會往西調整，更靠近台灣，天氣會更加晴朗穩定。

林秉煜說明，熱帶系統會交互影響，現在出現的大季風環流區域，會從週日至下週二（8/4至8/6）持續在台灣東側海域發展，不過它距離台灣較遠，暫時不會有直接影響。

近期天氣部分，林秉煜提及，今（31）日午後雷陣雨範圍廣，和昨（30）日類似，主要集中在西半部及東半部山區，但「豪雨」可能會出現在北台灣，務必嚴加戒備，各地高溫則大約落在攝氏33至35度，明（1）日起水氣減少，午後雷雨大多集中在山區，比較極端的攝氏37度以上高溫也可能在大台北、花東縱谷出現，持續到週末。

▲今（31）日午後雷陣雨範圍廣，豪雨可能會出現在北台灣，各地高溫則落在攝氏33至35度。（圖／中央氣象署）
▲今（31）日午後雷陣雨範圍廣，豪雨可能會出現在北台灣，各地高溫則落在攝氏33至35度。（圖／中央氣象署）

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