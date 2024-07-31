Google提AI白皮書！籲國內法規避免各自為政　應具國際互通性

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Google在白皮書中提出3大建議，首先，「投資AI基礎建設、打造鼓勵創新的環境」，網路與運算的基礎建設為推動AI發展的關鍵，需要政府資源投資AI研發以及網路、運算的基礎設施，並開放資源給公私部門的研究及開發團隊，促進AI科技被廣泛應用與激發創新。
第二，「發展AI時代下的人才培育體系」，協助勞工因應AI轉型、強化AI專業人才培育，政府可與企業合作，除了提供勞工技能培訓、增加在地 AI 人才，同時鼓勵企業推出跨領域的技能培訓、證書課程,並吸引世界頂尖的AI人才來台。
第三，「促進AI科技普及化」政府機關率先採用AI科技，有助於培育社會大眾的AI素養、提高企業運用AI技術意願，推動普及，同時協助傳統產業與中小企業導入AI，制定全國性的策略、提供技術指導還有AI教育訓練、推出低利貸款和補助計畫，鼓勵各行各業應用AI技術。
針對法規上的建議，Google認為，應採用風險導向的AI法規架構，由於AI本身是通用技術，法規應著重規管高風險的使用情境，而非技術的本身，就像汽車引擎，法規應重視車輛「被使用時」的風險，而不是引擎本身。同時，還需維持平衡的著作權法規框架，Google表示，頂尖AI模型需有大量多元數據支持，應維持合理的著作權管理規範，允許開發者可使用公開資料訓練AI模型，助於各行各業發展AI模型。
另外，Google建議法規應鼓勵「隱私和安全設計」原則，政策須支持公開數據使用，確保使用者知情、有決定權外，也須讓隱私權法規更完善，在開放資料運用和個人隱私之間取得平衡。政府要考量AI跨領域的本質，避免法規各自為政，在數位的時代下，同一議題如保護個資，可能會牽涉多項法規與部會，缺乏整體觀點，Google台灣表示，肯定台灣在訂定《人工智慧基本法》 過程中，由國科會統籌匯集各方建議，確保法規平衡一致。
最後，Google認為，國內法規框架應具有國際互通性，AI技術無國屆，無論AI安全性或資訊流通，台灣應參考現有國際指引建立技術標準。