奧運羽球／戴資穎今大戰好友依瑟儂！贏就進8強 轉播資訊一次看
巴黎奧運羽球女單小組賽，台灣球后戴資穎今（31）日晚間8時50分將正面交鋒世界排名第21的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）目前兩人戰績同為1勝0敗，誰贏就晉級8強。依瑟儂在前一場比賽以34分鐘就解決譚蓮妮，依瑟賽後表示，很滿意自己的表現，比預期更好，雖然有點緊張，但還是能把球打好，而場地的狀況和風勢沒對自己造成太大影響。對於將對上戴資穎，依瑟儂說，考驗誰能把球路控制好，戴資穎經驗比她豐富，也克服不少壓力，以實力來看，她應該不會贏戴資穎，但她還是會享受比賽，因為壓力大反而無法展現練習成果。《NOWnews今日新聞》也提供這場比賽直播資訊。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎跟依瑟儂常在大賽見面 這次為國家而戰
戴資穎出生高雄， 2009 年時值 15 歲即開始參與國際賽事。 2016 年香港公開賽奪冠後女子單打世界排名登上第一位，更於 2018 年亞洲運動會奪下台灣亞運史上第一面羽球金牌。而她在2016年開始登基球后，小戴在各大賽事都會遇到依瑟儂。
前一屆東京奧運，小戴跟依瑟儂打到雙方都倒地，依瑟儂還是落敗，但她很敬佩小戴，知道她即將退役，依瑟儂説：「就像看到自己的倒影」，因為2人球風很像，但小戴的身體條件、球速等更好，思維上也贏過她。
依瑟儂表示，這是她第4次打奧運，對比賽沒過高期望，會坦然接受，因為她不認為只有自己要承擔國家希望，如果打得不開心就無法發揮，但她還是想奪牌，希望在比賽中做到最好。
這次是小戴最後一次奧運，外媒早就預測，這次小戴身上雖然可能還有傷，但會是「全力戴」，實力將會毫不保留，十分令人感到懼怕，戴資穎依舊也是奪牌熱門人選。
7/31奧運羽球賽程直播時間：
奧運羽球轉播單位：愛爾達體育1台、華視
男雙分組循環賽：李洋／王齊麟 預計20:00
女單分組循環賽：戴資穎 預計20:50
男單分組循環賽：周天成 預計21:40