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8月新制／台灣機票買2送1、高鐵買1送1　免費諮商、住宅補助整理

▲為達2024千萬旅客訪台目標，交通部8月將推台灣機票買2送1等優惠，吸引國際旅客來台。（圖／記者徐銘穗攝）
▲為達2024千萬旅客訪台目標，交通部8月將推台灣機票買2送1等優惠，吸引國際旅客來台。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

8月有不少新制上路，交通部觀光署立拚千萬旅客訪台，推機票買2送1、高鐵買1送1優惠，台鐵也有常客優惠，而113年住宅補貼也開放申請，最高可貸1250萬元；醫療部分，衛福部擴大15~45歲免費心理諮商，人權律師陳俊翰未竟之志，罕病SMA藥物無條件全給付，而學生權益也更進一步，國中小早自習及午休禁考試、高中職學生每學期可多請3天「身心調適假」。《NOWnews今日新聞》整理11大新制，帶讀者一文掌握。

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1.台灣機票買2送1、高鐵買1送1

交通部訂2024年訪台旅客目標1000萬人次，但截至目前430萬人次。交通部長李孟諺7月30日表示，將針對不同國家將與國籍航空合作推出台灣機票買3送1、買2送1等；高鐵買1送1，希望幫助自由行旅客，預計8月陸續上路。

▲台灣高鐵公司針對網紅蹦闆答謝員工10萬元一事，回應已將金額依法全數退還對方。（示意圖／記者林則澄攝，2024.07.07）
▲為達千萬訪台旅客目標，交通部8月將推台灣高鐵買1送1優惠。（示意圖／記者林則澄攝）
2.台鐵常客優惠！每月搭滿11次享回饋金　最高8折

台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，每月搭乘次數滿11次將有回饋金，折扣等同票價9折，搭乘逾41次回饋金等同票價8折。另外，台鐵也推30日、60日兩種電子定期票方案，折扣最低56折。

至於凍漲29年的台鐵票價，交通部長李孟諺7月30日鬆口，台鐵9月將送調漲方案至交通部，會綜合性考量是否一次調足。

3.澎湖TPASS方案上線　公車+船海陸每月1000元　

澎湖TPASS方案上線，規劃有市區公車每月210元、公車加船舶每月1000元共2種方案，8月正式上路實施。

此外，交通部預計年底將再規畫TPASS 2.0方案，研議推出適用天數不超過14天的定期票。交通部長李孟諺說，宜蘭縣、台中市、高雄市已有表達意願。

▲（圖／記者許若茵攝，2023.09.15）
▲澎湖TPASS 8月上線了，有市區公車每月210元、公車加船舶每月1000元共2種方案。（示意圖／記者許若茵攝）
4.台東自由行！每晚最多補助1千元

為振興花東當地經濟與觀光，台東自由行旅客部分，8月1日至9月30日，住宿台東地區周一至周四限定，每房每晚最高補助1000元。團體旅遊補助部分，則是9月30日前，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（假日不超過1日），每團 20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團。

5.兩大住宅補助8/1限時30天申請　最高可貸1250萬元

國土管理署7月31日宣布，「113年度住宅補貼」包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，8月1日上午9時至8月30日下午5時止受理申請，購屋利息補貼合併新青安，最高可申貸1250萬，修繕貸款利息補貼最高額度80萬、最長15年。

申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

▲自購住宅貸款利息補貼申請資格。（圖／國土署提供）
▲自購住宅貸款利息補貼申請資格。（圖／國土署提供）
6.免費心理諮商擴大！15~45歲「3次免費諮商」

衛福部擴大免費心理諮商對象，從原本的15至30歲增加至15至45歲，提供3次免費心理諮商，預估服務人數將從約3萬人增至6萬人。

7.國中小早自習、午休禁止考試

中小學生有福了！教育部公告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，明定學校不得在上午第一節課前的早自習、課間、午休時間或課後輔導時間進行學習評量，國三升學模擬考也不可在寒暑假結束後第一周舉行。

▲國中小禁止在早自習、午休等時間考試。（示意圖／取自PhotoAC）
▲國中小禁止在早自習、午休等時間考試。（示意圖／取自PhotoAC）
8.高中職增「身心調適假」　每學期可請3天

為協助學生於短期心理不適時，平衡身心狀況，高中職「身心調適假」8月正式上路，每學期最多可請3天，最少以半天為單位，另新增女性學生「生理假」。

9.罕病SMA藥物「無條件全給付」

健保署宣布，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的背針、口服2種用藥，8月1日起將全面給付，約有280名病友受惠。人權律師陳俊翰也是病友之一，他生前積極爭取SMA病友全數可用藥。

▲陳俊翰在「搶救王義川」台中場發表8分鐘演說。（圖／翻攝卓冠廷臉書）
▲人權律師陳俊翰生前積極爭取SMA病友全數可用。（圖／翻攝卓冠廷臉書）
10.租屋族免費法律諮詢

內政部與法律扶助基金會合作，8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，協助租屋族維護自身合法權益。

11.LINE停用舊電腦版　Keep 8/28結束服務

通訊軟體LINE8月起將結束電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，使用過舊版本的用戶將無法使用。另外，LINE超實用功能之一「Keep」8月28日結束服務，官方呼籲用戶們趕緊完成備份。

▲LINE官方提醒Keep服務將在8月28日13:00 結束服務，同時提供了「一鍵」下載方式，提醒民眾要提早備份資料。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE官方提醒Keep服務將在8月28日結束服務，同時提供了「一鍵」下載方式，提醒民眾要提早備份資料。（圖／記者周淑萍攝）

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