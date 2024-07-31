8月新制／台灣機票買2送1、高鐵買1送1　免費諮商、住宅補助整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部訂2024年訪台旅客目標1000萬人次，但截至目前430萬人次。交通部長李孟諺7月30日表示，將針對不同國家將與國籍航空合作推出台灣機票買3送1、買2送1等；高鐵買1送1，希望幫助自由行旅客，預計8月陸續上路。
2.台鐵常客優惠！每月搭滿11次享回饋金 最高8折
台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，每月搭乘次數滿11次將有回饋金，折扣等同票價9折，搭乘逾41次回饋金等同票價8折。另外，台鐵也推30日、60日兩種電子定期票方案，折扣最低56折。
至於凍漲29年的台鐵票價，交通部長李孟諺7月30日鬆口，台鐵9月將送調漲方案至交通部，會綜合性考量是否一次調足。
3.澎湖TPASS方案上線 公車+船海陸每月1000元
澎湖TPASS方案上線，規劃有市區公車每月210元、公車加船舶每月1000元共2種方案，8月正式上路實施。
此外，交通部預計年底將再規畫TPASS 2.0方案，研議推出適用天數不超過14天的定期票。交通部長李孟諺說，宜蘭縣、台中市、高雄市已有表達意願。
4.台東自由行！每晚最多補助1千元
為振興花東當地經濟與觀光，台東自由行旅客部分，8月1日至9月30日，住宿台東地區周一至周四限定，每房每晚最高補助1000元。團體旅遊補助部分，則是9月30日前，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（假日不超過1日），每團 20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團。
5.兩大住宅補助8/1限時30天申請 最高可貸1250萬元
國土管理署7月31日宣布，「113年度住宅補貼」包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，8月1日上午9時至8月30日下午5時止受理申請，購屋利息補貼合併新青安，最高可申貸1250萬，修繕貸款利息補貼最高額度80萬、最長15年。
申請自購或修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。
6.免費心理諮商擴大！15~45歲「3次免費諮商」
衛福部擴大免費心理諮商對象，從原本的15至30歲增加至15至45歲，提供3次免費心理諮商，預估服務人數將從約3萬人增至6萬人。
7.國中小早自習、午休禁止考試
中小學生有福了！教育部公告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，明定學校不得在上午第一節課前的早自習、課間、午休時間或課後輔導時間進行學習評量，國三升學模擬考也不可在寒暑假結束後第一周舉行。
8.高中職增「身心調適假」 每學期可請3天
為協助學生於短期心理不適時，平衡身心狀況，高中職「身心調適假」8月正式上路，每學期最多可請3天，最少以半天為單位，另新增女性學生「生理假」。
9.罕病SMA藥物「無條件全給付」
健保署宣布，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的背針、口服2種用藥，8月1日起將全面給付，約有280名病友受惠。人權律師陳俊翰也是病友之一，他生前積極爭取SMA病友全數可用藥。
10.租屋族免費法律諮詢
內政部與法律扶助基金會合作，8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，協助租屋族維護自身合法權益。
11.LINE停用舊電腦版 Keep 8/28結束服務
通訊軟體LINE8月起將結束電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，使用過舊版本的用戶將無法使用。另外，LINE超實用功能之一「Keep」8月28日結束服務，官方呼籲用戶們趕緊完成備份。