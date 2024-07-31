一家四口糖尿病！醫示警：患者家人小心 20%「不到40歲」風險高
台灣的糖尿病人口超過250萬人，且長年為國人十大死因之一，危險因子包括代謝症候群、肥胖、家族遺傳、吸菸酗酒、缺乏運動、飲食不當與情緒壓力等；醫師說，由於有遺傳影響，糖友的家族成員也有風險，甚至有個案一家四口都罹患糖尿病，民眾須多注意。
家庭消費中心／綜合報導
振興醫院新陳代謝科暨營養治療科主任蔡世澤說，糖尿病患者經常面對家人提醒應忌口，反而造成患者的叛逆心理，但其實並非不能吃糖，而是要「少糖」，建議家屬調整心態，畢竟照護糖尿病非一朝一夕，不要過度介意一時得失，用正面的糖尿病衛教效果較佳。
此外，蔡世澤表示，相較於第一型糖尿病，第二型糖尿病的遺傳因素更為顯著，家族成員得病的風險也較高，曾收治一名病人是家族中第四人罹患第二型糖尿病，幸而個案平時對控糖有概念，因此發病時能以正向態度與家人共同面對。
蔡世澤指出，亞洲人有15~20%的第二型糖尿病患者年齡低於40歲，比例較其他人種高，而此年紀通常也是個人最忙碌且產值最高的時期，容易忽略糖尿病的照顧；若不到30歲已罹患糖尿病，未來還有數十年歲月，病人應付出更多心力自我照護，以防日後發生嚴重併發症，尤其許多糖尿病已延遲4、5年才確診，務必積極治療，重視自我健康管理，才能降低視網膜病變、腎臟功能衰退等風險。
蔡世澤強調，糖尿病沒有真正的治癒方法，患者日常飲食需自律，且應與醫師充分討論並積極治療，同時維持運動習慣、定期追蹤血糖，只要控制得當，糖友生活可與正常人無異。