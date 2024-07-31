為台灣好手加油！賴清德一一點名國手透露：一有空也會看奧運

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賴清德點名，除了羽球好手「小戴」戴資穎、「麟洋配」李洋、王齊麟、 「羽球一哥」周天成，體操 「亞洲貓王」唐嘉鴻；「滿額參賽」的桌球項目，有陳思羽、首度參賽的簡彤娟，更有本屆代表團最年輕的國手、現在已經進入16強的高承睿，還有激戰後同樣挺進16強、三度叩關奧運的台南女兒鄭怡靜，以及剛拿下勝利的「小林同學」林昀儒。
賴清德指出，還有，這次同樣「滿額」6張門票的射箭隊，女子組由4度參加奧運的雷千瑩，以及首度參賽的邱意晴、李彩綺代表，男子組「湯包」湯智鈞、戴宇軒、林子翔，都在團體賽獲得8強的好成績，很可惜子翔和宇軒在個人賽止步。但接下來，其他人還要在個人賽繼續征戰！
賴清德強調，能夠站上奧運舞台，就是對選手最好的肯定。所以，他很認同拳擊國手賴主恩說的：「每個人都會有激勵人心的部分、值得去學習。」雖然無緣晉級，但在空氣手槍創下隊史最佳的劉恆妤和余艾玟；或持續奮戰的羽球混雙葉宏蔚、李佳馨，都為台灣在國際賽事劃下一筆紀錄。
賴清德提到，許多第二次站上奧運舞台的國手們，柔道的楊勇緯、林真豪、連珍羚、輕艇激流的張筑涵、體操的丁華恬、拳擊的黃筱雯，即使賽程已經結束，但賴清德認為，「他們奮力拚搏的精神，已經為我們帶來滿滿的感動。」
賴清德說，除了感動，也有驕傲，早在前年，就奪下巴黎奧運代表團第一張門票的、男子不定向飛靶射擊好手楊昆弼，雖然止步決賽外，但仍創下個人最佳成績；女子不定向飛靶的林怡君、劉宛渝，也結束第一輪賽事。男子鈍劍項目的陳弈通，不僅是台灣12年來再次有擊劍選手站上奧運殿堂，更為我們拿下36年來的擊劍奧運勝利，「真的非常不簡單」。
賴清德表示，接下來，還有許多正在激戰、準備出賽的台灣好手，也有許多精采的賽事將進行，「讓我們團結一心，做選手的後盾、為他們的表現歡呼、喝采，用我們的熱情和支持，讓台灣繼續發光發熱！」