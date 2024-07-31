李正皓告發高虹安用市府資源打官司！代理市長邱臣遠這樣說
前新竹市長高虹安因立委任內助理費案遭北院一審判刑有罪遭停職，名嘴李正皓近日再度指控，去年他踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，但是他今年收到民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府，質疑高虹安利用市府資源聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪。對此，新竹市代理市長邱臣遠今（31）日表示，不論在任何法定程序中，不管是原告或被告，市長身為新竹市政府的法定代理人，各地方政府或是過去的市府團隊，對於涉及妨害名譽的提告，皆依此原則處理。
記者呂炯昌／綜合報導
邱臣遠今日上午出席舊漁會周邊環境改善工程暨伊斯蘭禮拜室完工啟用典禮，並接受聯訪。媒體問李正皓被吿，為什麼是使用竹市府資源提吿？邱臣遠表示，市長本就是市政府的法定代表人，不論在任何法定程序中，不管是原告或被告，市長身為新竹市政府的法定代理人，各地方政府或是過去的市府團隊，對於涉及妨害名譽的提告，皆依此原則處理。至於特定名嘴如何行使其司法權益，市府予以尊重，但社會自有公評，會繼續專注於推動新竹市政，認真工作，專心市政。
媒體問立委黃國昌在直播中稱讚邱臣遠讓他很放心，2026年有沒有想要參選新竹市的意願？邱臣遠回應說，現階段最重要的就是將高虹安市長過去的新竹市政，不管是在競選的時候提出的政見，甚至是任內已經落實對市民有感的政績，都能夠具體落實的延續跟執行下去，這才是最重要的，對他個人而言，現階段就是專心市政認真工作，積極回應廣大新竹市民的期待，這才是最重要的事情。
媒體問網路上募資拍影片聲援高虹安，邱臣遠知不知道？邱臣遠表示，昨天有看到相關訊息，非常多新竹市民支持高虹安，他們也感謝大家對於高虹安的關心。對於新竹市政府來說，市政的推動，絕對不會延宕，更不會停擺，會有效延續、落實執行施政願景跟藍圖，這才是現階段市府團隊最重要的工作，昨天他也在市務會議中明確指示，各局處務必要積極回應民意，延續過去市民有感的施政藍圖。