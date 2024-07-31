《流星花園》葉安婷被爆踹狗、賞人巴掌？她駁：我媽被罵死老太婆
演過偶像劇《流星花園》的女星葉安婷，日前與母親、兒子在林口的公園散步時，與遛狗的女飼主發生激烈衝突，女飼主稱葉安婷作勢踹狗，甚至上手掌摑自己。葉安婷則表示是女飼主先罵葉媽媽「死老太婆」，後對方還伸手抓傷傷自己，同時也否定掌摑對方，整件案件撲朔迷離，雙方各持己見，目前兩人均前去驗傷並提告。
記者史平旭／綜合報導
本月28日晚間，葉安婷與1歲多的愛子和母親一起前往公園散步時，看到有一名牽著兩隻柴犬的女飼主正在遛狗，擔心狗狗攻擊小朋友的葉安婷制止了想要上前觸摸柴犬的兒子，並表示突然摸狗狗，狗狗會嚇到咬人。沒想到，聽到葉安婷一席話的女飼主直接發飆怒喊：「你們這樣教小孩是不對的。」雙方一言不合爆發口角，甚至直接上手當街打起來。
葉安婷、女飼主當街互毆 雙雙提告走上法律途徑
葉安婷稱是女飼主先出言辱罵葉媽媽是「死老太婆」，反駁說她只是想替母親討一個公道，結果對方反而變本加厲，直接上手抓傷她。女飼主則是指控葉安婷先是威脅她：「妳罵我媽媽，小心我踹妳的狗！」並作勢要上腳踹狗，而且怒賞對方一巴掌。事後，女飼主提告葉安婷誹謗、侮辱、傷害並且已去驗傷，目前雙方均提告，準備等待法律的判奪。
42歲女星葉安婷早期演出《流星花園》、《再見螢火蟲》、《美麗俏佳人》、《女人要有錢》等多部台劇而走紅，也曾擔任多首歌曲的MV女主角，3年前嫁給上海富商後生下1子，沒想到，逐漸出螢光幕的葉安婷，如今竟以「疑似」互毆事件重回大眾視野。