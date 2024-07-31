奧運羽球／麟洋配衛冕金牌將成史上第一？網熱議：2組人馬可競爭

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羽球男雙 傅海峰、Hendra Setiawan成就被公認前2
過去羽球男雙出現過無數非凡的選手，中國大陸選手傅海峰是後場頂級重砲，拿過2面奧運金牌和4屆世錦賽金牌；印尼傳奇Hendra Setiawan，被認為擁有最出色的技術，他生涯拿過1枚奧運金牌和4座世錦賽冠軍，他們被認為是史上最佳的兩名男子雙打選手。
不過這人過去都換過搭檔，傅海峰先和蔡贇組成「風雲組合」，後來又和張楠搭檔，兩面奧運金牌分別是和這兩人拿的；而Setiawan與Markis Kido拿過北京奧運金牌，與Mohammad Ahsan拿過3屆世錦賽冠軍，所以榮譽在不同搭檔時期有所分割了。
奧運兩金 麟洋被認為將有機會競爭史上第一
李洋和王齊麟過去也都分別搭檔過李哲輝和陳宏麟，並且各自取得相當不錯的成就，但他們兩人合體後才來到最高峰，並且一舉在東京奧運上奪金。
近期《中羽在線》論壇上也進行了這樣的討論，關於麟洋配奪冠後的歷史地位討論，大部分人都有這樣的共識，那就是麟洋若再拿金牌，那就一定是史上前三，與Setiawan／Ahsan、蔡贇／傅海峰並列。
至於切確的歷史地位，有人認為印尼「亨山組合」Setiawan／Ahsan、整體成就還是更多，但大部分人卻都覺得雙奧運金牌是巨大的成就，如果拿了就有望爭第一。
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