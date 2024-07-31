肝都是油！急戒手搖＋運動救肝指數　這檢查揪「脂肪肝、肝硬化」

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研究指出，台灣的脂肪肝盛行率約33.3%，在亞洲，每1000例脂肪肝個案中，每年約有5.3人死亡。
陳季杏指出，根據衛福部2023年統計，肝癌約8成為病毒性 B、C 型肝炎引起，另2成則與脂肪肝有關，而因台灣已全面施行 B 型肝炎的新生兒疫苗接種，加上 C 型肝炎口服藥的高治癒率，使得病毒性肝炎盛行率逐漸下降， 不過脂肪肝的情形則未顯著改善。
針對脂肪肝，陳季杏指出，其診斷常透過超音波檢查，但只能看出脂肪肝的程度，無法實際知道肝臟細胞發炎狀況， 原本只有肝臟組織切片是唯一可分辨並正確評估脂肪肝炎與纖維化的方法，不過此屬侵入性檢查，對民眾負擔較大。
近年來，全球首台經臨床驗證的即時、非侵入性檢查儀器「肝臟纖維掃描儀 (Fibroscan)」，也可作為協助診斷的工具，已逐漸取代肝臟切片。
陳季杏表示，肝臟纖維掃描儀是檢測肝纖維化、脂肪肝的設備，原理是利用探頭產生的震波進入肝臟組織，然後用超音波追蹤震波並測量傳播速度，進而算出肝臟硬度，可評估肝臟纖維化程度，其過程快速，耗時約5至10分鐘，無痛、非侵入性，且檢測的肝組織範圍還大於肝臟切片，適合用於須長期追蹤者。
陳季杏也說，目前並無特效藥可有效治療脂肪肝，而脂肪肝是代謝症候群在肝臟的表現，因此首要之務是改善代謝症候群及胰島素抗性，最重要方法仍是飲食控制、運動與減重。