台股多空激戰！尾盤空軍略勝一籌　終場下跌24點、收22199點

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權值股跌多漲少，權王台積電以929元開出、下跌11元，終場下跌6元或0.64%，收在934元，日K連5紅，台積電拖累大盤指數就有49點，也就是說扣除台積電的跌點，台股是呈現走高的；鴻海開在盤下、以194元開出，不過在買單挹注下，早盤成功翻紅，最高來到202元，成功站回200元關卡，終場上漲2元或1.02%，收在198元，200元關卡無法守住，貢獻大盤指數就有9點；聯發科跌幅相對沉重，終場下跌35元或2.79%，收在1220元，拖累大盤指數就有19點。
雖然電子權值股走低，不過台股一度翻紅可見還是有族群在逆勢走高。受先是類股指數漲幅最大的就是運動休閒概念股，受惠於奧運題材加持，再加上愛迪達等國際大廠紛紛上調財測表現，激勵類股指數今日上漲2.3%，其中波力-KY亮燈漲停、來到256.5元，美利達、巨大、桂盟等自行車三雄也上漲逾3%，拓凱、喬山、志強-KY、豐泰上漲逾2%。
此外，以哈戰爭陷入僵局，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今（31）日證實，領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭被殺身亡。以哈戰爭是否進一步加劇，導致中東區域緊張局勢升高正備受國際關注。也因此，推動航運股走高，類股指數上漲1.3%，華航、萬海、長榮上漲逾2%，志信、陽明、榮運、建新國際上漲逾1%。
此外，金融股今日也有表現，類股指數上漲1%，富邦金、元大金、永豐金、華南金、京城銀、玉山金、國泰金、兆豐金上漲逾1%。
不過前幾天走高的營建股今日拉回，永信建下跌逾6%，聯上發、聯上、宏普、海悅、長虹下跌逾3%，順天、建國、三圓、遠雄、華建、華固、太設下跌逾2%。