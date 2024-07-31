日本央行公布利率決策前！日圓升至152價位　換匯更貴見0.2195元

台股多空激戰！尾盤空軍略勝一籌　終場下跌24點、收22199點

▲台北股市今（31）日多空力道拉扯激烈，終場下跌24.22點或0.11%，收在22199.35點，日K連2紅，5日線季線得而復失，成交量為3735.7億元。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（31）日多空力道拉扯激烈，終場下跌24.22點或0.11%，收在22199.35點，日K連2紅，5日線季線得而復失，成交量為3735.7億元。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（31）日多空力道拉扯激烈，早盤以22088.78點開出、下跌134.79點，盤中在金融、AI、化工股的拉抬下，點位急拉235點，最高來到22315.31點，可惜拉抬力道不足，不過午盤過後多空激戰，尾盤更是不敵賣壓，終場下跌24.22點或0.11%，收在22199.35點，日K連2紅，5日線季線得而復失，成交量為3735.7億元。此外，台股今日收月線，本月下跌832.9點或3.62%，月K終結連5紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤不敵賣壓之際，中小型股走勢更加疲弱，櫃買指數終場下跌1.06點或0.4%，收在262.3點，5日線季線得而復失，成交量為1050.75億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、旺宏、訊舟、錸德、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、均豪、聯發科。

權值股跌多漲少，權王台積電以929元開出、下跌11元，終場下跌6元或0.64%，收在934元，日K連5紅，台積電拖累大盤指數就有49點，也就是說扣除台積電的跌點，台股是呈現走高的；鴻海開在盤下、以194元開出，不過在買單挹注下，早盤成功翻紅，最高來到202元，成功站回200元關卡，終場上漲2元或1.02%，收在198元，200元關卡無法守住，貢獻大盤指數就有9點；聯發科跌幅相對沉重，終場下跌35元或2.79%，收在1220元，拖累大盤指數就有19點。

雖然電子權值股走低，不過台股一度翻紅可見還是有族群在逆勢走高。受先是類股指數漲幅最大的就是運動休閒概念股，受惠於奧運題材加持，再加上愛迪達等國際大廠紛紛上調財測表現，激勵類股指數今日上漲2.3%，其中波力-KY亮燈漲停、來到256.5元，美利達、巨大、桂盟等自行車三雄也上漲逾3%，拓凱、喬山、志強-KY、豐泰上漲逾2%。

此外，以哈戰爭陷入僵局，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今（31）日證實，領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭被殺身亡。以哈戰爭是否進一步加劇，導致中東區域緊張局勢升高正備受國際關注。也因此，推動航運股走高，類股指數上漲1.3%，華航、萬海、長榮上漲逾2%，志信、陽明、榮運、建新國際上漲逾1%。

此外，金融股今日也有表現，類股指數上漲1%，富邦金、元大金、永豐金、華南金、京城銀、玉山金、國泰金、兆豐金上漲逾1%。

不過前幾天走高的營建股今日拉回，永信建下跌逾6%，聯上發、聯上、宏普、海悅、長虹下跌逾3%，順天、建國、三圓、遠雄、華建、華固、太設下跌逾2%。

旺宏H2營運相對樂觀，Q3 ROM出貨看季增　股價直攻漲停價29.4元

超微財報表現亮眼、盤後大漲9%　分析師陸行之：換超微拯救台積電

群創Q2轉虧為盈、估Q3出貨量微降　股價衝高後拉回平盤

將結束低利率時代？日經：日央傳考慮追加升息、或升至0.25%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選