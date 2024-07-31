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塞納河水質凌晨檢測終於過關　險成為奧運首場「鐵人兩項」賽事

▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴黎奧運選擇能否順利舉行鐵人三項的游泳項目，一直是個問題，因為自上週末以來水質檢測一直沒過關。當地時間今天（7/31）凌晨收到的最新水質檢測報告顯示，水質終於符合世界鐵人三項總會的標準，將於今天舉行男女鐵人三項比賽。

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根據《路透社》、《美聯社》報導，巴黎奧運主辦方和世界鐵人三項總會週三（31）在一份聲明中表示，他們在凌晨3時20分收到最新的水質分析結果，並稱水質已被世界鐵人三項總會認可為符合標準，因此天亮後允許舉行比賽。

這個消息公布後讓一共110名的鐵人三項男女選手鬆了一口氣，此前塞納河因為開幕式當天的暴雨導致大腸桿菌數量並未符合標準，巴黎奧運主辦單位取消了28日和29日在塞納河的訓練，而30日要登場的男子鐵人賽事甚至為此推遲至31日。

按照賽事規劃，女子鐵人三項將按原先計畫於31日上午8時開始，緊接著則是安排男子鐵人三項於上午10時45分開始。

根據世界鐵人三項總會水質標準，場地的水質必須達到「每100毫升的水當中大腸桿菌含量低於1000」才會被認為「適合舉辦比賽」，若水質直到本週五前都未通關恐將面臨取消游泳項目，成為歷史上第一次的「鐵人兩項」賽事。

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