台灣歷史第一個奧運金牌！跆拳道為何沒落了　眾戳關鍵：還變難看

東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

▲國際奧林匹克委員會（IOC）在巴黎奧運開幕前就宣布，以中立身份前往奧運會的俄羅斯與白俄羅斯運動員，不得參加開幕式。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際奧林匹克委員會（IOC）在巴黎奧運開幕前就宣布，以中立身份前往奧運會的俄羅斯與白俄羅斯運動員，不得參加開幕式。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年巴黎奧運賽事激烈展開當中，各國都派出頂尖運動選手出戰，中華隊也有60名好手遠征巴黎，台灣民眾也持續為他們加油！期待第一面獎牌的到來。然而就有網友在觀看巴黎奧運時，意外發現俄羅斯今年根本消失在奧運當中，讓她驚訝直呼：「還覺得有點奇怪，結果一查發現今年俄羅斯只有15人參賽.....不是獎牌大國嗎？」引起廣大討論。

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有網友在「Threads」貼文指出「前幾天在看體操的時候，想說怎麼都沒有俄羅斯這麼強的國家上場，因為賽前都沒有關注奧運新聞，結果一查才發現他們選手因為戰爭被波及，被奧會制裁不能出賽，他們上屆有71面獎牌耶！上屆東京奧運有355人參賽，今年巴黎奧運只剩下15人，各國瞬間少了一大票勁敵，最想看的體操沒俄羅斯太可惜啊！」

▲2024巴黎奧運體操項男子團體決賽，中國隊靠著在前4項累積巨大優勢，不少人都認為贏定了，但最終只拿到銀牌該國前體操名將陳一冰陳一兵「半場開香檳」，也讓他遭致批評，不得不出面道歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運體操項男子團體決賽不見強國俄羅斯身影，不少觀眾才意識到，俄羅斯選手今年幾乎全面消失。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「光是體操，和上屆相比，少了俄羅斯運動員質量真的有差....」、「按照今年來看，俄羅斯如果有參加男團體操，根本是大亂鬥」、「沒想到俄羅斯上屆有71面獎牌嗎？剩下15人真的慘」、「他們上屆最大陣仗355人參賽呢！實在不勝唏噓」、「就是因為俄烏戰爭....真的蠻慘的，一個4年對運動員來說太傷了。」

俄羅斯入侵烏克蘭遭制裁！俄羅斯2屆奧運參賽人數差很大

事實上，俄羅斯自從2014年索契冬季奧運後，因為濫用禁藥就遭到國際奧委會禁賽，因此後續包括2018年平昌冬奧、2020年東京奧運、2022年北京冬奧以及今年的巴黎奧運，俄羅斯都只能以「俄羅斯奧會（ROC）」名義參加奧運賽事，但即便如此，外界也都知曉他們是俄羅斯的選手，也就是說，這項制裁只不過是表面上的意義。

在2021年東京奧運時，俄羅斯總共拿下20金28銀23銅的佳績，總獎牌世界第三、金牌數量世界第五！但今年巴黎奧運，因為俄羅斯軍方2022年入侵烏克蘭，讓俄羅斯的選手面臨更進一層的制裁，國際奧會規定俄羅斯和白俄羅斯運動員只能以「個人中立運動員」身分參賽，不能代表任何國家或組織。這讓俄羅斯從東京奧運355人參賽大陣仗，到今年巴黎奧運剩下15人，甚至獎牌庫「體操項目」無人參與。

▲俄羅斯韻律體操女子團體全能賽表演。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯在本屆巴黎奧運賽事出戰人從上屆355人變成15人，上屆斬獲8面獎牌、最擅長的體操競技無人報名。（圖／美聯社／達志影像）
什麼是「個人中立運動員」？俄羅斯運動員4年一次奧運泡湯

而一定很多會問，什麼是「中立運動員」？就是俄羅斯選手要參加奧運的話，必須向國際奧會證明「自己與俄羅斯的武裝部隊無關」且「不支持對烏克蘭的侵略」，如果獲准的話，他們出賽將不會有國旗，而是以中立的旗幟參賽，並且在參賽不得穿有俄羅斯國旗配色的服裝，奪下金牌時也不能演奏國歌，也只能升起代表「個人中立運動員」旗幟。

這項標準當初公開之後，俄羅斯體操界立刻拒絕申請奧運，堅持不接受「這種不具有運動精神的選拔原則」。回顧上屆東京奧運，俄羅斯在獎牌數量上表現優異，光是角力摔角就拿下4面金牌，總計該項目奪下8面獎牌；而體操競技項目男團、女團都是金牌，該項目總計也斬下8面金牌，如今因為戰爭緣故，讓俄羅斯運動員痛失4年一次能站上運動最高殿堂機會，對一個運動員來說傷害非常大。

▲俄羅斯入侵烏克蘭後摧毀了烏克蘭第二大糧食港口尼古拉耶夫的糧食倉庫。圖為尼古拉耶夫被戰火摧殘後的狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯2022年入侵烏克蘭，遭到國際奧會制裁，限制選手僅能以「個人中立運動員」身分出戰。（圖／美聯社／達志影像）

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