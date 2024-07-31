東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「光是體操，和上屆相比，少了俄羅斯運動員質量真的有差....」、「按照今年來看，俄羅斯如果有參加男團體操，根本是大亂鬥」、「沒想到俄羅斯上屆有71面獎牌嗎？剩下15人真的慘」、「他們上屆最大陣仗355人參賽呢！實在不勝唏噓」、「就是因為俄烏戰爭....真的蠻慘的，一個4年對運動員來說太傷了。」
俄羅斯入侵烏克蘭遭制裁！俄羅斯2屆奧運參賽人數差很大
事實上，俄羅斯自從2014年索契冬季奧運後，因為濫用禁藥就遭到國際奧委會禁賽，因此後續包括2018年平昌冬奧、2020年東京奧運、2022年北京冬奧以及今年的巴黎奧運，俄羅斯都只能以「俄羅斯奧會（ROC）」名義參加奧運賽事，但即便如此，外界也都知曉他們是俄羅斯的選手，也就是說，這項制裁只不過是表面上的意義。
在2021年東京奧運時，俄羅斯總共拿下20金28銀23銅的佳績，總獎牌世界第三、金牌數量世界第五！但今年巴黎奧運，因為俄羅斯軍方2022年入侵烏克蘭，讓俄羅斯的選手面臨更進一層的制裁，國際奧會規定俄羅斯和白俄羅斯運動員只能以「個人中立運動員」身分參賽，不能代表任何國家或組織。這讓俄羅斯從東京奧運355人參賽大陣仗，到今年巴黎奧運剩下15人，甚至獎牌庫「體操項目」無人參與。
什麼是「個人中立運動員」？俄羅斯運動員4年一次奧運泡湯
而一定很多會問，什麼是「中立運動員」？就是俄羅斯選手要參加奧運的話，必須向國際奧會證明「自己與俄羅斯的武裝部隊無關」且「不支持對烏克蘭的侵略」，如果獲准的話，他們出賽將不會有國旗，而是以中立的旗幟參賽，並且在參賽不得穿有俄羅斯國旗配色的服裝，奪下金牌時也不能演奏國歌，也只能升起代表「個人中立運動員」旗幟。
這項標準當初公開之後，俄羅斯體操界立刻拒絕申請奧運，堅持不接受「這種不具有運動精神的選拔原則」。回顧上屆東京奧運，俄羅斯在獎牌數量上表現優異，光是角力摔角就拿下4面金牌，總計該項目奪下8面獎牌；而體操競技項目男團、女團都是金牌，該項目總計也斬下8面金牌，如今因為戰爭緣故，讓俄羅斯運動員痛失4年一次能站上運動最高殿堂機會，對一個運動員來說傷害非常大。