紅蛋比白蛋營養？專家揭真相打臉　放冰箱門儲藏架「其實不OK」

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對於洗選蛋和散裝蛋的差別，陳珮蓉則說，主要在於處理方式，洗選蛋是經嚴格清潔程序和檢查，確保表面乾淨並去除細菌後，再以包裝型式出售，而散裝蛋則是直接從農場或生產者處取得，且多在傳統市場、雜貨店販售，不過2種蛋的品質並無絕對優劣之分，民眾可依自身需求挑選。
此外，陳珮蓉提醒，民眾挑選雞蛋時，應觀察外觀無破損，並注意打蛋後無異味，要記得確認蛋黃挺實、蛋白濃稠不稀薄、不流散。
陳珮蓉也說，處理食材前，應將雞蛋及雙手洗淨，這樣可避免敲開蛋殼時，將表面的病菌及髒污接觸到可食部分，尤其買的是非洗選蛋；此外，處理雞蛋後，宜將蛋殼順手丟入垃圾桶並再次洗手，不要隨意放置於桌面或盤子，以免造成污染，並應避免碰過蛋殼後再接觸其他食材，以降低沙門氏桿菌污染與食品中毒風險。
對於處理雞蛋的其他環節，陳珮蓉指出，打開雞蛋後最好立刻料理，以免細菌孳生，而過程中若要打蛋，建議多準備一個碗，將蛋打進碗內後，想打第2顆蛋，應打入另一碗，確認沒壞再倒回第一個碗，並謹記煮熟是重要的原則，應加熱至中心溫度攝氏70° C以上，加熱時間也要夠長。
食藥署則提醒，雞蛋以攝氏0°C到攝氏4°C的溫度冷藏最佳，也可存放在原包裝盒中，但要避免放在冰箱門的儲藏架上，因溫度變化較大會不利於保存，同時要注意購買後應儘早食用完畢。