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盧秀燕訪美成功行銷台中？周永鴻酸：我只看到成功行銷她自己

▲民進黨立委何欣純與台中市議員周永鴻，勘查神岡區受損的堤防道路。（圖／立委何欣純提供，2024.07.31）
▲民進黨立委何欣純與台中市議員周永鴻，勘查神岡區受損的堤防道路。（圖／立委何欣純提供，2024.07.31）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕指訪美有3大收穫，且成功行銷台中。台中市議員周永鴻酸說「我沒看到行銷台中什麼，倒是很成功的行銷盧秀燕她自己」，一起勘查颱風災情的立委何欣純，引用盧秀燕演講內容，期許路要通，「但要有安全的道路來通，子孫才會更成功」。

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▲台中市長盧秀燕今天返國，表示訪美行收穫很大。（圖／台中市政府提供，2024.07.31）
▲台中市長盧秀燕今天返國，表示訪美行收穫很大。（圖／台中市政府提供，2024.07.31）
凱米颱風造成台中市神岡區陽明橋下游護岸邊坡、道路崩毀，台中市議員周永鴻今（31）邀請立委何欣純勘災，媒體問及台中市長盧秀燕今天清晨回國時，稱美方看她來回跑，覺得很有誠意，也達到行銷台中的效果。周永鴻酸說「我沒看到她到底行銷了台中什麼，倒是很成功的行銷她自己」。

何欣純說，盧秀燕來回跑了4次，相信長途飛行很疲累，請她多休息、多照顧自己身體。但台中市在風災受損的區域很多，現在市長終於回來了，希望能儘速關心災後復健，用最有效率方式，還給市民安全的台中市。她並引用盧秀燕演講內容「路那會通，子孫才會成功」，表示安全才是最重要的，大家今天來勘查道路損害，期許路不僅要通，更要安全，「有安全的道路來通，子孫才會更成功」。

▲台中市陽明大排護岸於凱米颱風時崩塌，連停在路上的小貨車都摔到分解。（圖／台中市議員周永鴻提供，2024.07.31）
▲台中市陽明大排護岸於凱米颱風時崩塌，連停在路上的小貨車都摔到分解。（圖／台中市議員周永鴻提供，2024.07.31）
周永鴻接著說，盧秀燕這次出訪的重點就是僑界，且「大家都知道要選大位的人就是關注僑界，這無可厚非」，颱風來襲時，沙鹿出現天坑，神岡堤防地基被沖刷，並不是像盧秀燕講的勘災完就都沒事，但她為了僑宴還是再度飛出去。幸好何欣純帶第三河川局官員來勘災，否則不知問題要拖到多久之後才解決。

對於盧秀燕指受到美方肯定，周永鴻說「美方一定說肯定嘛！難道會說否定她嗎？」並指她一開始像坐高鐵般，搭飛機來來回回，被批評以後就說要自費，「套句黃珊珊講高虹安的話，如果沒有做錯幹嘛請辭？同樣的，如果沒有爭議，幹嘛要自費？」他說自己也心疼盧秀燕身體，但會這麼辛苦，是因為不斷的決策錯誤，「一開始就不該出去，若信任副市長、市府團隊，就不需要趕回來，更沒有必要跑回來又跑出去」。他認為就是因為決策錯誤，才有後面的來來去去，「希望市長未來在外交出訪更謹慎、更有決斷力，別浪費市民公帑」。

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