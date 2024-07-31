「從眼神看出我非賴系！」 王世堅以當烏鴉為榮：合音天使不需我
民進黨今（31）日舉行第21屆中執委、中常委及中評委宣誓就職典禮。就任中常委的立委王世堅在會前表示，如果是合音天使，那就不需要他，也不需要中常委，他樂於當烏鴉；至於民進黨立委陳亭妃已經脫離正國會，未來是否支持她？王世堅說，「我們是10、20年的好朋友，於公於私，我都應該要幫忙！」
記者陳佩君／台北報導
民進黨21日舉行全國黨代表大會，改選黨內權力核心，民進黨下午舉行中執、常、評委就職典禮。王世堅會前受訪時表示，民進黨的精神是多元的聲音，由下而上、百花齊放，這是民進黨的傳統，也是民進黨的價值，民進黨很尊重多元不同管道的聲音，尤其是基層民眾的聲音。
王世堅指出，中常委的職責工作，本來該當烏鴉，「如果是合音天使，那就不需要我，那也不需要中常委！」他樂於當烏鴉，因為這才是對的，把不同的聲音、用不同的思考，帶到黨中央，大家一起來討論才是對的。
王世堅提到，從他的眼神能看出他不是賴系，「我是堅系，只有王世堅一人的堅系」，他的老闆就是人民，他要代表人民，提出他一些看法、見解，並提供給民進黨來參考，「我以當烏鴉為榮」。
至於民進黨立委陳亭妃已經脫離正國會，未來是否支持她？王世堅說，「我當然會支持陳亭妃！」陳在台南是眾多競爭者當中的佼佼者，從各項民調都能看出來，這也反映陳亭妃從政這20幾年的付出，「我們是10、20年的好朋友，於公於私，我都應該要幫忙！」